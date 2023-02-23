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معرض ديفيد هوكني «غامر للحواس»

معرض ديفيد هوكني «غامر للحواس»
24 فبراير 2023 02:03

لندن (أ ف ب)

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افتُتح أول معرض غامر للحواس للرسام البريطاني ديفيد هوكني في لندن، خاض الحاضرون فيه تجربة متعددة الحواس استمرت 50 دقيقة، تمحورت على أعمال الفنان على مدى عقود. ويقول الرسام البالغ 85 عاماً في تفسيرات تصدح في المعرض، إلى جانب تسجيلات من الأرشيف، إنّ «العالم مذهل حقاً إذا تأمّلتموه»، إلا أنّ «معظم الأشخاص لا يقومون بذلك». ويقول ريتشارد سلاني، مدير «لايت روم» حيث أُقيم المعرض، إنّ هوكني الذي لا يزال ينجز أعمالاً وهو في سن الخامسة والثمانين، دخل مجال العروض الانغماسية بصورة كاملة، مضيفاً «لطالما كان الفنان مبتكراً ويتخطى الحدود».

ديفيد هوكني
لندن
بريطانيا
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