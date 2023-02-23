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الحبس 60 عاماً لقاتل مغني الراب هاسل

الحبس 60 عاماً لقاتل مغني الراب هاسل
24 فبراير 2023 02:03

لوس أنجلوس (أ ف ب)

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حُكِم بالسجن 60 عاماً على عضو عصابة قَتَل عام 2019 مغني الراب نيبسي هاسل بإطلاقه النار من مسافة قريبة، واعترف إريك هولدر بأنه قتل هاسل الذي كان النجم الصاعد في موسيقى الراب الأميركية، لكنه أكّد أنه ارتكب جريمته «تحت تأثير العاطفة»، ولم يخطط لها سلفاً، لكنّ هيئة المحلّفين رأت أنه فعل ذلك مع سبق الإصرار، وأصدر القاضي حكماً بسجنه مدة لا تقل عن 25 عاماً عن جريمة القتل، معطوفة على 25 عاماً إضافية عن استخدام سلاح ناري، كذلك حكم عليه بالحبس عشر سنوات إضافية لإطلاقه النار وإصابته رجلين آخرين كانا على مقربة من مكان الجريمة.

أميركا
موسيقى الراب
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