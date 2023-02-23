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الآلاف يحتشدون لتهنئة إمبراطور اليابان بعيد ميلاده

الآلاف يحتشدون لتهنئة إمبراطور اليابان بعيد ميلاده
24 فبراير 2023 02:03

طوكيو (رويترز)

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ألقى إمبراطور اليابان ناروهيتو خطاباً جماهيرياً بمناسبة عيد ميلاده منذ توليه العرش قبل أربع سنوات تقريباً، دعا فيه إلى مساندة من يعانون التضخم وتبعات الجائحة، وقال ناروهيتو وهو يقف في شرفة بالقصر أمام آلاف المواطنين الذين احتشدوا وهم يهتفون ويبعثون له بأمنياتهم الطيبة: «الألم يعتصر قلبي عندما أفكر فيمن يعانون المتاعب، لكن من الأمور المشجعة أن هناك كثيرين يدعمون الذين يعانون الصعوبات.. وأنا ممتن لذلك». وقالت وكالة شؤون القصر الإمبراطوري: «إن حضور الجماهير اقتصر على 5 آلاف فرد تم اختيارهم من بين أكثر من 60 ألفاً تقدموا بطلبات للمشاركة».

إمبراطور اليابان
اليابان
طوكيو
ناروهيتو
الإمبراطور ناروهيتو
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