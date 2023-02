Quantumania.. ملحمة بقاء

أبوظبي (الاتحاد)

بعدما فقد «سكوت - أنتمان» 5 سنوات من حياته محبوساً داخل البُعد الكمي وبعيداً عن ابنته «كاسي» في فيلم Ant-Man and the Wasp، الذي عُرض عام 2018، يعود البطل الخارق «الرجل النملة» من جديد في فيلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania - «الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا»، الذي يعرض حالياً في السينما المحلية، وهو النسخة الثالثة من سلسلة أفلام Ant-Man من قصص كوميكس - عالم مارفل السينمائي، ليستكمل مغامراته في العوالم الكونية، لإنقاذ العالم من الشرير «كانج».

يشارك في بطولة الفيلم بول رود، إيفانجلين ليلي، وميشيل فايفر، مايكل دوجلاس، بيل موراي وكاثرين نيوتن، من تأليف جاك كيربي وجيف لافنيس، وإخراج بيتن ريد.

«سكوت لانج - أنتمان» الذي يؤديه بول رود، بعد عودته بعد 5 سنوات محبوساً داخل البُعد الكمي، يحاول أن يعيش مع ابنته حياة عائلية طبيعية، خصوصاً بعد نجاح كتابه الذي روى من خلاله قصصه مع «الأفنجرز» وحربهم ضد «ثانوس»، إلا أنه يقرر أن يتحد مع عائلته، الدبور «هوب» التي لعبت دورها إيفانجلين ليلي، والدبور «جانيت» التي جسدتها ميشيل فايفر، لإيقاف الخطط المدمرة للشرير الجديد «كانج» الذي ظهر للمرة الأولى في مسلسل Loki، ويجسده جوناثان ميجورز، ويدخلون في مواجهة داخل العوالم الكونية المليئة بالمخلوقات الغريبة.

علامة فارقة

جوناثان ميجورس الذي لعب دور الشرير «كانج»، هو العلامة الفارقة في النسخة الثالثة من Ant-Man، حيث نجح في خطف الأضواء في كل مشهد مجسداً الشخصية بكم هائل من المعرفة والخبرة تمثلت في تعابير الوجه والأداء الجسدي، ومشاهد الحركة والقتال التي أداها بإتقان.

رحلة خطرة

معظم الأحداث تقع في العالم الشاسع للبُعد الكمي، ونجح المخرج بيتن ريد الذي تولى إخراج السلسلة كاملة منذ إطلاق أول أفلام Ant-Man عام 2015، في تقديم ملحمة بقاء ورحلة محفوفة بالمخاطر داخل البُعد الكمي، باتحاد «أنتمان»، «جانيت» و«هوب» و«هانك»، وصاحبة القدرات الجديدة «كاسي لانج»، ضمن مؤثرات بصرية ومشاهد خلابة تتميز بأجواء مختلفة يتماشى كل منها مع المخلوقات والشعوب المختلفة التي تعيش فيها العوالم الكونية.

غزو العالم

خاض «الرجل النملة» بمساعدة فريقه من الـ«سواب»، عدة معارك تتضمن كماً هائلاً من الشخصيات التي تم توظيفها بامتياز ضمن السرد الدرامي لأحداث الفيلم. وفضلاً عن ظهور الشرير «كانج» الذي يتميز بذكائه وإمكانية الوصول لموارد ومعدات وأسلحة حديثة ومتطورة، وتقنيات تجعله يسافر عبر الأزمنة والأكوان المتعددة لغزو العالم، فقد ظهر أيضاً الشرير «مودوك» للمرة الأولى في عالم مارفل والذي يلعب دور السلاح الفتاك المصمم للقتل لدى «كانج».

قدرات عقلية

بالرغم من الفرق الشاسع بين قوى «أنتمان» و«كانج»، خصوصاً أن الأخير يتمتع بقدرات تقنية خارقة تجعله ينتصر على أي بطل خارق، إلا أن «الرجل النملة» استطاع أن ينمي قدراته العقلية مستخدماً تقنياته المتواضعة للوصول إلى أقصى مراحل القوة لديه لينقذ العالم من شر «كانج».