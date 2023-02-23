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العزف على البيانو يطرد الاكتئاب!

العزف على البيانو يطرد الاكتئاب!
24 فبراير 2023 02:03

أبوظبي (الاتحاد)

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كشفت دراسة حديثة أن تعلم العزف على البيانو يعود بالفوائد الصحية غير المتوقعة، ويحسن قدرة المخ على معالجة الأصوات والمرئيات، ويقلل الاكتئاب والتوتر والشعور بالضغط.
ودرس باحثون من جامعة باث البريطانية 31 بالغاً تم تقسيمهم إلى مجموعتين، واحدة تمارس تمارين التعلم والعزف، والأخرى تستمع إلى الموسيقى ولا تمارس العزف. ووجدوا أن التي تمارس العزف تحسنت قدرتها على معالجة المعلومات الواردة من السمع والبصر.
وذكر موقع India Times أن الدراسة كشفت عن انخفاض مستوى القلق والتوتر والاكتئاب للأشخاص الذين خضعوا للتدريب العملي للعزف، بينما لم يظهر تحسن ملحوظ لدى المجموعة الأخرى.

البيانو
الاكتئاب
علاج الاكتئاب
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