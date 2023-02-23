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«ياس ووتروورلد» تعزز السلامة المائية

«ياس ووتروورلد» تعزز السلامة المائية
24 فبراير 2023 02:03

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلنت «ياس ووتروورلد أبوظبي»، مدينة الألعاب المائية المستوحاة من التراث الإماراتي الغني للغوص والبحث عن اللؤلؤ، استضافة المدرسة الدولية للسلامة المائية IASS-East لتتيح الفرصة لمنقذي ومتخصصي السباحة في دولة الإمارات للمشاركة في الدورة الأبرز في المنطقة للسلامة المائية وإدارة المخاطر. وتتميز هذه الدورة التي تقام على مدار 5 أيام بسلسلة من الجلسات التفاعلية والتدريبات النظرية والعملية، وتشمل برنامج رخصة مدرب الإنقاذ الدولي ILTP. وتقام هذه الدورة التي تم تصمميها لتناسب مختلف المستويات والمهارات خلال الفترة من 27 فبراير حتى 3 مارس المقبل.
وقال راين واتكنز، مدير عام «ياس ووتروورلد أبوظبي»: انطلاقاً من كونها مدينة الألعاب المائية الرائدة في المنطقة، تعي «ياس ووتروورلد» أهمية السلامة، ويسعدنا استضافة المدرسة الدولية للسلامة المائية مرة أخرى لإتاحة الفرصة لمنقذي ومحترفي السباحة لتعزيز مهاراتهم وخبراتهم في مجال أمن وسلامة ممارسي السباحة. وتواصل المدينة المائية، من خلال التعاون والشراكات المميزة، التأكيد على أهمية السلامة المائية في أنحاء الدولة.
وسيكتسب المشاركون خبرة ومعرفة كبيرة على أيدي أعضاء الهيئة التدريبية من الخبراء والمتخصصين القادمين من مختلف أنحاء العالم، وستتاح لهم المشاركة في مجموعة واسعة من الجلسات التعليمية. وسيحصل المشاركون عند استكمال دورة المدرسة الدولية للسلامة المائية بنجاح على شهادة مدرب الإنقاذ الدولي ILTP، وشهادة الإسعافات الأولية، وشهادة CPR/ AED، وشهادة مدرب مسببات الأمراض المنقولة بالدم، ورخصة مدرب القيادة المائية من vanGUARD، وشهادة تدريب المدربين.

أبوظبي
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ياس ووتروورلد
ياس ووتروورلد أبوظبي
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مدينة الألعاب المائية
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