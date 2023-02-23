"بريد الإمارات" تطلق المسابقة الدولية لكتابة الرسائل

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت "مجموعة بريد الإمارات" المسابقة الدولية الـ 52 لكتابة الرسائل لفئة الشباب، والتي تنظمها بالتنسيق مع "الاتحاد البريدي العالمي"، لتشجيع الموهوبين من الأطفال وجيل الشباب على إظهار إبداعاتهم وصقل مهاراتهم في الكتابة. ودعت المجموعة الشباب الموهوبين الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و15 عاماً من أنحاء الدولة للمشاركة في هذه المسابقة التي تتواصل من 23 فبراير إلى 21 أبريل المقبل.ونظَّمت المجموعة فعالية لإطلاق المسابقة، شهدت تكريماً خاصاً لأعضاء "مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي". وأعرب عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة بريد الإمارات"، عن الشكر والتقدير للدعم الكبير الذي قدمته المؤسسة للمسابقة الدولية خلال عام 2022، وأشاد بمساهمتها بوصول المسابقة إلى شريحة أوسع من الطلاب في الدولة وبدور المؤسسة في التحكيم وتقييم الرسائل المقدمة.

وتهدف المسابقة الدولية لكتابة الرسائل إلى تشجيع الشباب على توظيف فن كتابة الرسائل في التعبير عن آرائهم وطرح أفكارهم ومقترحاتهم حول مواضيع متنوعة. وتدعو المسابقة في نسختها لهذا العام الطلاب إلى تقديم مشاركاتهم وفقاً للطرح التالي: "تخيل أنك بطل خارق ومهمتك جعل الطرق حول العالم أكثر أماناً للأطفال. أكتب رسالةً إلى شخص ما تشرح فيها القوى الخارقة التي ستحتاجها لتحقيق هدفك". ويتوجب على الطلاب كتابة رسالة بخط اليد باللغة العربية أو الإنجليزية، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى: .epcompetition@epg.ae

وقال عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة بريد الإمارات": يسعدنا التعاون مع "مؤسسة الإمارات للتعليم" وإطلاق نسخة العام الحالي من المسابقة الدولية لكتابة الرسائل لفئة الشباب. ونثني على إسهامات المؤسسة المشهودة في تحفيز الشباب من الطلاب والطالبات على المشاركة في المسابقة على نطاق واسع. وقد وفَّرت المسابقة منذ تأسيسها مساحة إبداعية تسمح للطلاب بالتعبير عن آرائهم وتطوير مهاراتهم الأدبية عبر فن الكتابة، إلى جانب كونها تمثِّل نموذجاً فريداً ومبتكراً يسلط الضوء على دور الخدمات البريدية في المجتمع. ونحثُّ الطلاب من أنحاء دولة الإمارات على المشاركة في المسابقة، ونأمل من المدارس دعم هذه المبادرة التي تتمحور حول موضوع أمان الطرق.

سيتم اختيار الفائزين بالمسابقة وفقاً للقواعد والمعايير المحددة عبر الموقع الإلكتروني، وسيُمنح كلٌّ منهم جائزة مالية وشهادة تقدير. كما ستتاح لإحدى الرسائل الفرصة لتمثيل دولة الإمارات في الجولة الدولية لمسابقة كتابة الرسائل لدى الاتحاد البريدي العالمي.