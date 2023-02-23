الذكاء الاصطناعي يشارك في حفلات الفنانين.. بالإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة "بيست مومنت إيفنت" لتنظيم الفعاليات بالإمارات وشركة "أون باسيف" للذكاء الاصطناعي اتفاقية لتنظيم عدد كبير من الفعاليات المتميزة والحفلات الفنية لكبار النجوم في الوطن العربي بالإمارات، والذي من شأنه المساهمة في تنشيط السياحة بالدولة.وبموجب الاتفاقية تقوم الشراكة على تنظيم وإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية والأمسيات الشعرية والوثائقية في دبي وأبوظبي وبعض الدول العربية.

وخلال حفل التوقيع الذي جرى في دبي قال عمر الدهماني رئيس شركة "بيست مومنت إيفنت" إن الشركة تتطلع للمساهمة في زيادة وتطوير وتنشيط القطاع السياحي في الإمارات.