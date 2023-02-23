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"دبلوم البرلمان العربي للطفل" ينطلق في جامعة الشارقة

68 طفلا عربيا يشاركون في أعمال دبلوم مهارات العمل البرلماني
23 فبراير 2023 18:18

الشارقة (الاتحاد) 
مع بداية أول أعمال نشاطهم على أرض إمارة الشارقة، شهد أعضاء وعضوات البرلمان العربي للطفل انطلاقة مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي تطرحه جامعة الشارقة ممثلاً في مركز التعليم المستمر والتطوير المهني والذي يحمل اسم دبلوم البرلمان العربي للطفل لمهارات العمل البرلماني.
جاء ذلك بعدما توجه أعضاء وعضوات البرلمان اليوم الخميس إلى مقر مجمع كليات الطب والعلوم الصحية بجامعة الشارقة ليشاركوا في افتتاح دبلومهم الذي ينطلق اليوم ويتواصل على مدى 3 أشهر ليقدم لهم التأهيل المتكامل وتمكينهم من ممارسة دورهم البرلماني كممثلين عن أطفال الوطن العربي.
ويتواصل الدبلوم في دورته الثانية بدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبالشراكة الاستراتيجية بين البرلمان العربي للطفل، والتي تعد أحد مؤسسات الجامعة العربية وجامعة الشارقة في العمل المشترك من أجل تقديم برنامج تدريبي يعمل على رفع قدرات أعضاء وعضوات البرلمان على امتداد دورتهم الثالثة في ممارسة أسس العمل البرلماني واطلاعهم على مختلف التجارب الدولية في هذا المجال.

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