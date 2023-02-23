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سامية الطرابلسي في «كشف مستعجل»

سامية الطرابلسي
23 فبراير 2023 17:27

علي عبد الرحمن (القاهرة) 
تخوض الممثلة التونسية سامية الطرابلسي السباق الرمضاني المقبل بمسلسلين، الأول «كشف مستعجل» وتجسد شخصية سيدة تستغل بطل العمل وشخصيته المضطربة، وتورِّطه في العديد من الجرائم الجنائية، وسط مواقف كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت عديدة.
 وتدور الأحداث في إطار الكوميديا، حول حالة غموض ‏‏‏بعض الجرائم، والعمل هو الأول من نوعه الذي يميل لدراما الجريمة في إطار كوميدي، تأليف إيهاب بليبل، إخراج شادي الرملي، ويشارك في بطولته محمد عبد الرحمن وهنادي مهنا. والثاني مسلسل «صفارة»، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا حول موظف في إحدى الشركات السياحية الكبرى يتعرض للعديد من المفارقات التي تغير حياته، إخراج علاء إسماعيل، ويشارك في بطولته أحمد أمين وآية سماحة. 
ويُعرض لسامية حالياً مسلسل «أولاد عابد» بطولة آيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز ومحسن محيي الدين، إخراج أكرم فريد وتأليف سماح الحريري. وكان آخر أعمالها ضيفة شرف بمسلسل «مكتوب عليا» أمام أكرم حسني، خلال الموسم الرمضاني الماضي.

 

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