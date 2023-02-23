الجمعة 24 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

أغذية تحسن عمل الدماغ.. تعرف عليها

أغذية تحسن عمل الدماغ.. تعرف عليها
23 فبراير 2023 13:44

أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية أن مضادات الأكسدة ومجموعة فيتامين В والأحماض الدهنية أوميغا-3 غير المشبعة تحسن عمل الدماغ. 

وللأحماض الدهنية أوميغا-3 غير المشبعة، وفقا لها، تأثير خاص في نشاط الدماغ.

وتقول: "تحمي هذه الأحماض النبضات العصبية الضرورية لنشاط الإنسان بصورة كاملة. كما أنها تخفف الالتهابات وتجعل الدم أكثر سيولة. وعند وجود لويحات تصلب الشرايين وارتفاع مستوى ضغط الدم أو انخفاضه تساعد الدم على المرور عبر الأوعية الدموية وتوقف تكون الجلطات".

وتضيف، توجد هذه الأحماض في الأسماك الدهنية والجوز وزيت الكتان. وأن فيتامين В12 مهم لعمل الدماغ. وهذا الفيتامين موجود في اللحوم والكبد. كما أن مضادات الأكسدة الروتين والكيرسيتين والريفيناتروز والبوليفينولين ضرورية لعمل الدماغ.

وتقول: "تحمي هذه المواد خلايا الدماغ من التلف وتحافظ على فيتامين C الذي يطيل مدة فعالية مضادات الأكسدة ويمنع تأكسدها".

أخبار ذات صلة
طبيب يحذر من خطر إصابة الأطفال بالتهاب الدماغ
دراسة تحذر من مخاطر الأجهزة الذكية على الأطفال

ووفقا لها، لتعويض نقص مضادات الأكسدة يمكن تناول الرمان وثمار العنب البري. كما يجب تناول فيتامين D والألياف الغذائية والمغنيسيوم الذي يوجد بنسب جيدة في الجزر والسبانخ واللحوم. أما فيتامين D فموجود في كبد سمك القد والأسماك الدهنية والبيض.

وتقول: "يكفي تناول ملعقة من الكبد للحصول على حاجة الجسم اليومية من الفيتامين" بحسب «rt».

وتضيف: الألياف الغذائية موجودة في جميع أنواع الخضار، ولكنها أشارت إلى الثوم بصورة خاصة.

وتقول: "للثوم تأثير مضاد للالتهابات يماثل تأثير الأسبيرين. والثوم يحسن الدورة الدموية ويمنع التصاق اللويحات على جدران الأوعية الدموية وتكوّن الجلطات، ويخفف أيضا من التهابات الأوعية الدموية".

المصدر: وكالات
الدماغ
الدماغ البشري
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
بحضور محمد بن راشد.. الإمارات تدشن شبكة السكك الحديدية الوطنية
الإمارات
بحضور محمد بن راشد.. الإمارات تدشن شبكة السكك الحديدية الوطنية
اليوم 15:43
ماجد العويس: شخصية «الزعيم» تفرض نفسها دائماً
الرياضي
ماجد العويس: شخصية «الزعيم» تفرض نفسها دائماً
اليوم 15:30
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
عربي ودولي
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
اليوم 15:08
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
الرياضي
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©