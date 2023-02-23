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بعد صفعة ويل سميث... "فريق أزمات" في أوسكار العام الجاري

بعد صفعة ويل سميث... إدخال "فريق أزمات" إلى أوسكار العام الجاري
23 فبراير 2023 11:59

 أعلن الرئيس التنفيذي لأكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، بيل كرامر، أنه سوف يتم إدخال "فريق أزمات " للمرة الأولى في حفل الأوسكار العام الجاري للاستعداد لأي أحداث غير متوقعة.

  ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا عن كرامر القول إن الفريق أدار "الكثير من السيناريوهات" قبل حفل الأكاديمية الـ95 الذي من المقرر أن يقام في 12 مارس وسوف يستضيفه الكوميديان الأميركي جيمي كيميل.

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يأتي ذلك بعد المشهد غير المسبوق الذي وقع في حفل العام الماضي عندما توجه الممثل ويل سميث الى المسرح وصفع مقدم الحفل كريس روك. وجاءت أفعال سميث ردا على مزحة أطلقها الكوميديان على زوجته، جادا بينكت سميث، وجرى منع الممثل فيما بعد من حضور فعاليات الأكاديمية لعشر سنوات.

ويأتي قرار الإعلان عن فريق أزمات، بعدما قالت رئيسة الأكاديمية، جانيت يانج، إن رد الأكاديمية على واقعة سميث "غير المسبوقة" كان "غير كاف". و قالت يانج ، التي كانت تتحدث خلال حفل عشاء المرشحين لجوائز أوسكار في وقت سابق من الشهر الجاري ،إن الأكاديمية تعلمت أن تكون "شفافة بالكامل وعرضة للمحاسبة في تصرفاتنا".

المصدر: د ب أ
ويل سميث
جائزة الأوسكار
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