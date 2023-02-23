الجمعة 24 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

دجاجة تقتل رجلاً بشكل دموي!

دجاجة تقتل رجلاً بشكل دموي!
23 فبراير 2023 08:19

كشف تحقيق للشرطة الإيرلندية، أن المتهم الأول في جريمة قتل رجل بشكل دموي داخل منزله هو دجاجة.

وذكر موقع «فوكس نيوز» الإخباري، أن جريمة وقعت في أبريل 2022، تبين بعد انتهاء التحقيقات، أن العيون شاخصة بنسبة كبيرة على دجاجة يظهر أن لديها سجلاً عنيفاً بالتعامل مع البشر.

وذكر تقرير الطبيب الشرعي، أن جاسبر كروس تم الاعتداء عليه من قبل دجاجة، التي تعرف بأصابع أرجلها المكسوة بالريش وقدّها المرتفع بسيقان طويلة وذيل محدب، وكان كروس استحوذ عليها بعد أن عمدت إلى الاعتداء على طفل بوقت سابق.

وذكر التقرير الطبي، أنه تم العثور على الرجل مضرجاً بالدماء على الأرض ويظهر على خلف رجل كروس ثقب كبير وذيل من الدماء بين القن والمنزل.

وبحسب المتواجدين آنذاك عند الحادثة، فقد سمعوا الراحل يصيح بكلمة «الدجاجة الدجاجة»، قبل أن يتوفى.

المصدر: وكالات
الشرطة الإيرلندية
دجاج
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
بحضور محمد بن راشد.. الإمارات تدشن شبكة السكك الحديدية الوطنية
الإمارات
بحضور محمد بن راشد.. الإمارات تدشن شبكة السكك الحديدية الوطنية
اليوم 15:43
ماجد العويس: شخصية «الزعيم» تفرض نفسها دائماً
الرياضي
ماجد العويس: شخصية «الزعيم» تفرض نفسها دائماً
اليوم 15:30
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
عربي ودولي
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
اليوم 15:08
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
الرياضي
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©