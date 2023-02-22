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«السمحة التراثي» ينطلق اليوم

«السمحة التراثي» ينطلق اليوم
23 فبراير 2023 01:37

أبوظبي (الاتحاد) 

تنطلق اليوم الخميس فعاليات النسخة الـ 12 من مهرجان السمحة التراثي الذي ينظمه نادي تراث الإمارات بمدينة السمحة في أبوظبي، ويستمر حتى 5 مارس المقبل. ويشهد المهرجان الذي يحظى برعاية إعلامية من «أبوظبي للإعلام»، وجريدة «الاتحاد»، وإذاعة الأولى، وقناة بينونة، برامج تراثية وترفيهية متنوعة، ومسابقات يومية بجوائز قيمة، إضافة إلى سوق شعبي للأسر المنتجة، وفعاليات في المسرح، ومحاضرات توعوية.

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الهوية الوطنية
وقال راشد خادم الرميثي، مدير إدارة الأنشطة في نادي تراث الإمارات، إن المهرجان يمثل حدثاً سنوياً تتطلع إليه الأسر للمشاركة فيه، مضيفاً أن المهرجان يهدف إلى الحفاظ على التراث والهوية الوطنية، وتعريف الزوار بالتراث الإماراتي العريق، حيث يستقبل يومياً الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات، بالإضافة إلى دوره المجتمعي في دعم الأسر المنتجة من خلال مشاركتها وعرض منتجاتها في السوق الشعبي المصاحب للمهرجان الذي يمثل نقطة وصل سهلة ما بين البائع والمشتري.

مسابقات
وأشار الرميثي إلى وجود فعاليات عدة وأنشطة متنوعة بالمهرجان، منها الثقافية والترفيهية التي تشمل المسابقات التراثية مثل مسابقة الأكلات الشعبية، والزي الشعبي، بالإضافة إلى الورش الحية في الحرف اليدوية، والأكلات الشعبية، وركن الألعاب، والمسابقات اليومية التي تقام على مسرح المهرجان، وتقدم للفائزين جوائز قيمة. ويحظى المهرجان بدعم جهات حكومية وخاصة عدة، بينها: وزارة التربية والتعليم، شرطة أبوظبي، دائرة البلديات والنقل، هيئة أبوظبي للدفاع المدني، مجلس السمحة، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير».

مهرجان السمحة التراثي
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