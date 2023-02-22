الخميس 23 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

7 نصائح لتحقيق أحلامك!

7 نصائح لتحقيق أحلامك!
23 فبراير 2023 01:37

ترجمة: عزة يوسف

يشعر أصحاب الأهداف الكبيرة بأن تحقيق أحلامهم أمر صعب، لكن يمكن للشخص الذي يتمتع بالإصرار والعزيمة أن يحقق أي شيء. وقدم موقع Do Something الأميركي بعض النصائح التي تساعدك على تحقيق أهدافك:

1- الطموح
قد يقودك التفكير في المستقبل إلى الخوف، وربما يدفعك إلى تقييد نفسك بالطرق التقليدية لتضمن النجاح، لكن يجب أن تثق بأن إمكانياتك لا حدود لها، وأنك تمتلك الكثير من الفرص، لذا فكِّر خارج الصندوق واطمح للكثير، فأنت وحدك من يمكنه رسم مستقبلك.

2- الأهداف
من المهم أن تمتلك صورة واضحة لما تريد أن تحققه، لذلك ضع أهدافك على لوحة تبقيها نصب عينيك لتحفزك وتلهمك، والرائع فيها أنها قابلة للتعديل والتغيير، مع عدم التقليل من أثرها الإيجابي.

3- استراحة
إذا شعرت بالإرهاق من العمل المستمر، فامنح نفسك استراحة لفترة وجيزة، إذ إن الراحة ضرورية لاستعادة التركيز خلال فترات الضغط المستمر.

أخبار ذات صلة
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين
محمد بن راشد: التطور الدفاعي في الإمارات ثمرة رؤية تؤمن بالسلام

4- الثقة
على الرغم من أن مقارنة النفس بالآخرين أمر لا مفر منه، إلا أنه من المهم ألا تدعها تؤثر عليك بشكل سلبي، حاول أن تستبدل أي مقارنة تشعرك بالإحباط بشعور بالامتنان لما تملك مع تذكير نفسك بالإيجابيات، واحتفل بأصغر إنجازاتك.

5- النظام
يساعدك إنشاء قوائم بالمهام التي تريد إنجازها على تبسيط المهام وترتيب أولوياتك.

6- الصمود
قد تفشل أحياناً أو تحدث لك بعض النكسات الصغيرة أثناء رحلتك، فلا تدع هذا الأمر يحبطك ولكن اجعله فرصة جديدة لمواصلة التعلم والنمو.

7- الدعم
يمكن لعائلتك وأصدقائك ومعلميك أن يكونوا عوناً لك خلال رحلتك، فلا تخجل من طلب المساعدة منهم إذا احتجتها.

آخر الأخبار
موضوعية
عربي ودولي
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين
اليوم 07:10
محمد بن راشد خلال الجولة بحضور حمدان بن محمد ومنصور بن زايد
الإمارات
محمد بن راشد: التطور الدفاعي في الإمارات ثمرة رؤية تؤمن بالسلام
اليوم 02:00
«ايدج» تزود شرطة أبوظبي بآليات «عجبان»
الإمارات
«ايدج» تزود شرطة أبوظبي بآليات «عجبان»
اليوم 02:00
حمد الكعبي ومحمد الكويتي ومحمد العلي يتحدثون إلى الحضور خلال الجلسة (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
في ندوة على هامش فعاليات «آيدكس».. خبراء يحدّدون اتجاهات المخاطر السيبرانية
اليوم 02:00
الحضور خلال التوقيع (من المصدر)
الإمارات
«إيدج» توقع اتفاقية تعاون صناعي مع «فينكانتييري»
اليوم 02:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©