7 نصائح لتحقيق أحلامك!

ترجمة: عزة يوسف

يشعر أصحاب الأهداف الكبيرة بأن تحقيق أحلامهم أمر صعب، لكن يمكن للشخص الذي يتمتع بالإصرار والعزيمة أن يحقق أي شيء. وقدم موقع Do Something الأميركي بعض النصائح التي تساعدك على تحقيق أهدافك:

1- الطموح

قد يقودك التفكير في المستقبل إلى الخوف، وربما يدفعك إلى تقييد نفسك بالطرق التقليدية لتضمن النجاح، لكن يجب أن تثق بأن إمكانياتك لا حدود لها، وأنك تمتلك الكثير من الفرص، لذا فكِّر خارج الصندوق واطمح للكثير، فأنت وحدك من يمكنه رسم مستقبلك.

2- الأهداف

من المهم أن تمتلك صورة واضحة لما تريد أن تحققه، لذلك ضع أهدافك على لوحة تبقيها نصب عينيك لتحفزك وتلهمك، والرائع فيها أنها قابلة للتعديل والتغيير، مع عدم التقليل من أثرها الإيجابي.

3- استراحة

إذا شعرت بالإرهاق من العمل المستمر، فامنح نفسك استراحة لفترة وجيزة، إذ إن الراحة ضرورية لاستعادة التركيز خلال فترات الضغط المستمر.

4- الثقة

على الرغم من أن مقارنة النفس بالآخرين أمر لا مفر منه، إلا أنه من المهم ألا تدعها تؤثر عليك بشكل سلبي، حاول أن تستبدل أي مقارنة تشعرك بالإحباط بشعور بالامتنان لما تملك مع تذكير نفسك بالإيجابيات، واحتفل بأصغر إنجازاتك.

5- النظام

يساعدك إنشاء قوائم بالمهام التي تريد إنجازها على تبسيط المهام وترتيب أولوياتك.

6- الصمود

قد تفشل أحياناً أو تحدث لك بعض النكسات الصغيرة أثناء رحلتك، فلا تدع هذا الأمر يحبطك ولكن اجعله فرصة جديدة لمواصلة التعلم والنمو.

7- الدعم

يمكن لعائلتك وأصدقائك ومعلميك أن يكونوا عوناً لك خلال رحلتك، فلا تخجل من طلب المساعدة منهم إذا احتجتها.