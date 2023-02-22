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تايلاند: حظر استيراد نفايات بلاستيكية من 2025

تايلاند: حظر استيراد نفايات بلاستيكية من 2025
23 فبراير 2023 01:37

بانكوك (أ ف ب)

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أعلنت الحكومة التايلاندية حظر استيراد بعض النفايات البلاستيكية اعتباراً من عام 2025 لمكافحة التلوث، في قرار اعتبرت منظمات بيئية غير حكومية أنه لا يحل سوى جزء من المشكلة. وقالت نائبة الناطق باسم الحكومة تيبانا سيريشانا: «في عام 2024، سيُخفض استيراد النفايات البلاستيكية إلى 50% من طاقات الإنتاج الحالية»، وأكدت من بانكوك في نهاية اجتماع مجلس الوزراء أن «تايلاند ستتوقف اعتباراً من نهاية عام 2024 عن استيراد النفايات البلاستيكية لتجنب التلوث»، وتُعدّ تايلاند من أكبر مستوردي نفايات البلاستيك في العالم، مع ماليزيا وفيتنام وتركيا وإندونيسيا، إذ تصب فيها كميات كبيرة من المخلفات الآتية من الدول الأكثر تقدماً.

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