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فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر

فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر
23 فبراير 2023 01:37

باريس (أ ف ب)

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أفادت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية بأن بر فرنسا الرئيس لم يشهد أي هطول فعلي للأمطار على مدى 32 يوماً، في أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق، فمن 21 يناير إلى 21 فبراير، بلغت كمية الأمطار الإجمالية التي هطلت على البر الرئيس الفرنسي أقل من ميليمتر واحد في اليوم، في أطول فترة متسلسلة (لانحباس المطر) منذ بدء القياسات في عام 1959، كما أن هذه الفترة الطويلة تثير قلقاً أكبر لكونها تحصل خلال الشتاء، وهي فترة أساسية لإعادة تشكيل المياه الجوفية، وسط شح متراكم في المتساقطات منذ أغسطس 2021، وبعد موجات جفاف وحر استثنائية عام 2022، في تجسيد واضح لتبعات التغير المناخي. 

فرنسا
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