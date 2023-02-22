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سبيلبرغ يحضّر لمسلسل عن «نابليون»

سبيلبرغ يحضّر لمسلسل عن «نابليون»
23 فبراير 2023 01:37

برلين (أ ف ب)

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كشف المخرج الأميركي ستيفن سبيلبرغ أنه يعمل على مسلسل تلفزيوني مقتبس من سيناريو أصلي للمخرج الراحل ستانلي كوبريك عن الإمبراطور الفرنسي نابليون، وتسلم المخرج الأميركي ستيفن سبيلبرغ جائزة الدب الذهبي الفخرية من مهرجان برلين السينمائي عن مجمل أعماله التي غيّرت تاريخ السينما، واسترجع مراحل تصوير فيلمه الأخير «The Fabelmans» المستوحى من سيرته الذاتية، والذي يروي فيه قصة طفل يحاول التكيف مع انفصال والديه، وينمّي بالموازاة شغفاً بالسينما، وقال سبيلبرغ: «كان يجب سرد قصة فيها الكثير من اللحظات المضحكة، ولكن أيضاً الكثير من المشاهد المؤلمة»، وقال إنه «لا يزال متحمساً للغاية» للسينما.

ستيفن سبيلبرج
ستانلي كوبريك
نابليون
المسلسلات التلفزيونية
المسلسلات الأجنبية
مهرجان برلين السينمائي
مهرجان برلين للسينما
جائزة الدب الذهبي
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