«سوني» تطلق خوذة «PS VR2»

باريس (أ ف ب)

أطلقت «سوني» خوذة الواقع الافتراضي (PS VR2) لجهازها «بلاي ستيشن»، وتتميز الخوذة الجديدة ذات التصميم المستقبلي بوزن أخف من سابقتها، كما تعرض صوراً أدق وأكثر سلاسة، وتتسم أجهزة التحكم اليدوي الجديدة المصنوعة على شكل مقابض، بسهولة في الاستخدام، وصُممت الخوذة للسماح للمستخدم باللعب مع وضع النظارات، ولا يلزم سوى كابل واحد لتوصيله بجهاز «بلاي ستيشن 5»، وتتاح نحو 30 لعبة مع إطلاق «بي اس في ار 2»، بما يشمل ألعاباً جديدة وتحديثات للألعاب الحالية مثل «غران توريسمو 7»، وتطرح الخوذة في الولايات المتحدة بـ(550 دولاراً).