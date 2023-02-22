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«متحف المستقبل» يستضيف 1000 طفل من أصحاب الهمم

«متحف المستقبل» يستضيف 1000 طفل من أصحاب الهمم
22 فبراير 2023 19:24

استقبل «متحف المستقبل» أكثر من 1000 طفل من أصحاب الهمم رفقة أفراد أسرهم ومقدمي الرعاية الخاصة بهم، وذلك في زيارة تم تنظيمها بمناسبة احتفال المتحف بمرور عام على افتتاحه رسمياً.واستمتع الأطفال بجولة حصرية تعرفوا خلالها على جناح «أبطال المستقبل»، وهو مساحة مصممة للأطفال دون سن العاشرة، تهدف إلى تشجيعهم على اكتشاف العالم من حولهم عبر مجموعة من الأنشطة الترفيهية الهادفة والتي تركز على مهارات تعزز الاستعداد للمستقبل. وتعرف الأطفال ومرافقوهم على محطة الفضاء المدارية «أمل»، ومختبر إعادة تأهيل الطبيعة، والواحة، ومعرض «مستقبلنا اليوم».
وقال ماجد المنصوري نائب المدير التنفيذي في «متحف المستقبل»: تعرف ضيوفنا المميزون، خلال هذه الزيارة، على تجربة فريدة من نوعها فتحت أمامهم آفاقاً واسعة من المستقبل، وسعدنا للغاية برؤية حماسهم وسعادتهم، خلال اطلاعهم على مختلف التقنيات والابتكارات والفرص المستقبلية التي تتضمنها أقسام المتحف.
وقد استضاف «متحف المستقبل» أكثر من مليون زائر من 163 دولة حول العالم خلال عام كامل منذ افتتاحه رسمياً في 22 فبراير 2022، وشهد تنظيم أكثر من 180 فعالية وحدثاً عالمياً، والعديد من المؤتمرات والمنتديات المحلية والدولية في مختلف قطاعات المستقبل. وزار المتحف، خلال عام، أكثر من 1000 من الشخصيات العالمية والوزراء والمسؤولين والخبراء، ونحو 20 من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود الرسمية، من كوريا الجنوبية وإستونيا ولوكسمبورغ والصين واليونان وهونغ كونغ وتايلاند ورواندا وموريشيوس وسواها.

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