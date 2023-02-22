«مهرجان أبوظبي 2023» يطلق دورته الـ 20.. في مارس

أبوظبي (الاتحاد) برعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الراعي الفخري لمهرجان أبوظبي، أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، موعد انطلاق فعاليات الدورة الـ 20 لمهرجان أبوظبي 2023، وذلك في قصر الإمارات في 1 مارس المقبل، مع أمسية أوبرالية يحييها التينور العالمي خوان دييجو فلوريز، ومجموعة استثنائية من الفعاليات الموسيقية تستمر خلال 3 أسابيع من شهر مارس.
المهرجان الذي ينعقد برعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للشؤون النسائية، رئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا، ويحظى بدعم شريكه الرئيسي شركة مبادلة، يحمل شعار «إرادة التطور، توقٌ للريادة». ويحتفل بدورته التاريخية التي تتزامن مع ذكرى مرور 20 عاماً على تأسيسه، وسط حضور مميز لنخبة من ألمع الموسيقيين والفنانين العالميين، حيث يقدّم العديد من أعمال التكليف الحصري والإنتاج والعروض الأولى للأعمال المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى الفعاليات التعليمية والمجتمعية المميزة، ومنها الجولات الموسيقية والندوات الحوارية وورش العمل.
الأربعاء، 1 مارس 2023: خوان دييجو فلوريز والأصدقاء في قصر الإمارات التزاماً بتمكين الشباب والاستثمار في قدراتهم الإبداعية، وتنمية المواهب الإماراتية والاحتفاء بها، يفتتح مهرجان أبوظبي فعالياته مع إطلالة الفنان الإماراتي الشاب راشد النعيمي على خشبة مسرح قصر الإمارات، إلى جانب النجم خوان دييجو فلوريز المشهور بصوته الفريد الذي يُعد من أقوى أصوات التينور، حيث يقدم برفقة الأوركسترا برنامجاً موسيقياً يضم أجمل الأعمال الأوبرالية، ومجموعة من الأغاني اللاتينية.
الجمعة، 10 مارس 2023: من شهرزاد إلى كارمن ماريا باخيس في قصر الإمارات يستضيف قصر الإمارات يوم 10 مارس العرض الأول في الشرق الأوسط «من شهرزاد إلى كارمن»، حيث تستعرض ماريا باخيس، مؤدية الفلامنكو ومصممة الرقص الماهرة، مواهبها الاستثنائية في تجسيدها لشخصية كارمن، بائعة السجائر الغجرية في رواية الكاتب الفرنسي الشهير بروسبير ميريميه.
السبت، 11 مارس 2023: أمسية الجاز مع غريغوري بورتر في قصر الإمارات يقدّم عازف الجاز الفنان غريغوري بورتر، الحائز جائزتي غرامي، أداءه الأول في دولة الإمارات مع مجموعة من مقطوعاته الأصلية من ألبوماته «روح سائلة» و«اصحبني في نزهة عبر الممشى»، كما يؤدي مجموعة من أبرز الكلاسيكيات في عالم الجاز برفقة نخبة من أبرز الموسيقيين، بينهم تشيب كروفورد على البيانو، وإيمانويل هارولد على الطبول، وتيفون بينيكوت على الساكسفون والبوق، وجاهمال نيكولز على الباس.
الثلاثاء، 14 مارس 2023: سلسلة العزف المنفرد مع بروس ليو على البيانو في مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي. يقدم الموسيقي العالمي بروس ليو، عازف البيانو الفائز بمسابقة شوبان الدولية للبيانو لعام 2021، حفلاً موسيقياً مذهلاً تبرز فيه النغمات الساحرة لروائع الكلاسيكيات يوم 14 مارس في المسرح الأحمر في مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي. يمتلك الفنان موهبة استثنائية أكسبته شهرةً واسعةً في مختلف أنحاء العالم، ومن المقرر أن يعزف خلال الحفل مجموعةً مختارةً من المقطوعات لكبار المؤلفين الموسيقيين العالميين أمثال رامو وشوبان وليزست.
الخميس، 16 مارس 2023: سلسلة العزف المنفرد مع هوشين زانغ على البيانو في مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي. تستضيف القاعة الزرقاء في مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي يوم 16 مارس عازف البيانو الشهير زانغ هوشين القادم من شنغهاي ليؤدي مجموعةً من أبرز مقطوعات بيتهوفن. يستعد النجم الحاصل على الميدالية الذهبية في مسابقة فان كليبورن الدولية للبيانو الثالثة عشرة، لتقديم حفل موسيقي منفرد يجسد مهاراته الاستثنائية في العزف على البيانو.
الجمعة، 17 مارس 2023: من الغرب إلى الشرق: أوديسة كلاسيكية لتان دون، قصر الإمارات. يقدم المهرجان عمل «من الغرب إلى الشرق: أوديسة كلاسيكية» للمرة الأولى في الشرق الأوسط يوم 17 مارس، حيث يقود تان دون، المؤلف الموسيقي الحائز جائزة الأوسكار، أوركسترا مسرح كومونالي دي مودينا بافاروتي – فريني. برفقة جيان وانغ، عازف التشيلو الصيني المشهور عالمياً، يقدّم تان دون أمسيةً موسيقيةً تصحب الحضور في رحلة من الغرب إلى الشرق من خلال مجموعة من أبرز كلاسيكيات موزارت وتشايكوفسكي وموسورجسكي، يليها الأداء الأول لمقطوعته الأصلية كونشيرتو بيبا في دولة الإمارات.
السبت، 18 مارس 2023: شغف بوذا لتان دون، قصر الإمارات يستضيف مهرجان أبوظبي المؤلف الموسيقي تان دون، الحائز جائزتي جرامي وأوسكار، لتقديم عمله شغف بوذا للمرة الأولى في الشرق الأوسط يوم 18 مارس. ويحتفي الفنان من خلال عمله الأوبرالي بجماليات الموسيقى الكلاسيكية والتقاليد الموسيقية الشرقية والغربية، حيث يستعرض خلال 95 دقيقة مجموعة من القصص والأمثال من تراث بوذا يتتبع فيها رحلته في الوصول إلى حالة النيرفانا، ويسلط العمل الفني الضوء على الروايات القديمة لتعاليم بوذا والمفاهيم والقيم الإنسانية المشتركة مثل الحب والتسامح والتضحية.
السبت، 19 مارس 2023: ابنة صيّاد اللؤلؤ، المجمع الثقافي يمكن للضيوف زيارة المجمع الثقافي يوم 19 مارس للاستمتاع بعرض ابنة صياد اللؤلؤ الذي يجمع بين الموسيقى والأداء والتكنولوجيا المتطورة، ليوفر مغامرةً فريدةً تستقطب جميع الأعمار لخوض رحلة استكشاف الموروث الثقافي الإماراتي، حيث يشكل العمل الفريد ثمرة التعاون بين الكاتبة الإماراتية ميثاء الخياط والمؤلفة الموسيقية الإماراتية إيمان الهاشمي مع شركة الرقص الأميركية الشهيرة كومباني إي، متيحاً للجمهور تجربة فريدة مدعومة بالواقع المعزز لتروي قصصاً حول الأسرة والماضي وجماليات الموروث، من خلال رحلات الغوص في الخليج والبحث عن اللؤلؤ.
الاثنين، 20 مارس 2023: سلسلة العزف المنفرد مع ليا زو على الكمان برفقة بنيامين إنجلي، بيانو، مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي تأخذنا عازفة الكمان البريطانية الصينية المعجزة ليا زو التي تبلغ من العمر 16 عاماً، يرافقها عازف البيانو الموسيقي السويسري الأكثر تنوّعاً في جيله، بنيامين إنجلي، في رحلة ساحرة مع مجموعة من روائع مقطوعات موزارت وشتراوس وديبوسي وفينياوسكي وساراسات، يوم 20 مارس في القاعة الزرقاء في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي.