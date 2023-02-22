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زوجة ملك بريطانيا تتعافى من الإصابة بـ«كوفيد»

كاميلا زوجة ملك بريطانيا
22 فبراير 2023 17:15

نقلت وكالة «بي.إيه ميديا» البريطانية لعلام عن قصر بكنجهام أن كاميلا زوجة الملك تشارلز اضطرت للتغيب عن ارتباط آخر، اليوم الأربعاء، بينما تواصل التعافي من إصابتها بمرض «كوفيد-19».

وكان من المقرر أن تزور كاميلا مشروعاً محلياً لتقديم الغذاء للأكثر احتياجاً في شرق العاصمة البريطانية لندن مع زوجها الذي ذهب لهذا الارتباط منفرداً.

وقال القصر الملكي الأسبوع الماضي، إن الفحوص أثبتت إصابة كاميلا، التي تلقت جرعات التطعيم كاملة، بـ«كوفيد» الناجم عن الإصابة بفيروس «كورونا»، وإنها تخلد للراحة ومعنوياتها في حالة طيبة.

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