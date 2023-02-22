«السركال للفنون» تتيح رؤى متنوعة

دبي (الاتحاد)

ضمن أجندة ثرية بالفعاليات والمشاركات الثقافية الملهمة، أطلقت مؤسسة السركال للفنون برنامجها الفني الذي يمتد على مدار شهري فبراير ومارس 2023، لتتيح للجمهور وعشاق الفنون، فرصة التفاعل مع الفنانين والباحثين المقيمين، والتعرف على تجارب ثقافية استثنائية ومبتكرة قادرة على إثراء مشهد دبي الفني. ويقدم البرنامج الفني جلسات تفاعلية ومحادثات وجولات وأفكاراً تجريبية، تعكس التباين في وجهات النظر والرؤى الفنية.وتبدأ جولة اللجان الفنية العامة بعنوان Navigate with The Follower خلال «أسبوع السركال للفنون» الذي ينطلق في 28 فبراير الجاري، بمشاركة الفنانين تيمو ناصري، سارة المهيري، وندى رضا.

وكانت «السركال للفنون» صممت برنامج الإقامة الخاص بها، بهدف إتاحة تقاطعات بين الممارسات الفنية والثقافية والأبحاث الأكاديمية، حيث يستضيف البرنامج يوم 4 مارس المقبل، الباحثة الباكستانية جليلة حيدر، الفنانة اليابانية ماسارو إيواي، الموسيقي اللبناني المقيم في لندن محمد صفا، والفنانة الفلسطينية شذا الصفدي التي تعيش وتعمل بين الضفة الغربية ومرتفعات الجولان. ويقدمون جميعاً أعمالهم المتنوعة ضمن عروض «الاستوديو المفتوح» Open Studio التقديمية في «السركال للفنون»، إلى جانب مشاركتهم في تقديم مجموعة من المحادثات والعروض الفنية الفردية طوال شهر مارسل.

قصيدة بصرية

وتتيح «السركال للفنون» أمام الجميع فرصة المشاركة في جلسات «ذا تري سكول»، الهادفة إلى تعزيز التعليم البديل والاستفادة من الثقافات الأخرى، وتبادل الخبرات الحياتية والتعلم بطريقة مبتكرة، حيث تولى إعداد جلسات النسخة الجديدة من «ذا تري سكول» كل من ساندي هلال وأليساندرو بيتي. وهما يعملان معاً تحت سقف جمعية دار للتخطيط المعماري والفني، ويمتازان بامتلاكهما خبرة واسعة في الممارسات الفنية المتعلقة بالعمارة والفن وعلم التربية والسياسة، وسبق لهما أن قدما على مدى العقدين الماضيين، سلسلة مشاريع بحثية طموحة تتناول سياقات مختلفة، تتعلق بالتعلم والروايات الجماعية وتشكيل المساحات المدنية، وسواها.

وتحت عنوان «ذا فولور» The Follower تطل سارة المهيري وزميلها تيمو ناصري، بسلسلة أعمال فنية قاما بإنجازها بتكليف من «السركال للفنون». وفي الوقت الذي يمثل فيه العمل الفني Sentinels I-IV لتيمو ناصري، المقيم في برلين، أولى تجاربه مع الضوء، ويقدم أضواء تظهر عبر «سكاي سكيب»، لتعكس انشغالاته بفكرة التصميمات المستمدة من أشكال زخرفية حيوانية وأصلية وتجريدية من أنحاء العالم، سعت الفنانة الإماراتية سارة المهيري إلى تحويل الممرات المحيطة بمنطقة «كونكريت» إلى قصيدة بصرية، ليبدو عملها الفني «كما تتجمع أفكارك» بمثابة دعوة للجمهور لمراقبة الأرض والسماء، أثناء مرورهما في المكان.

جسور ثقافية

وأكدت ندى رضا، مديرة «مؤسسة السركال للفنون» أهمية ما يقدمه البرنامج من تجارب مختلفة، تحفز على استكشاف طرق بديلة للتفكير في القضايا الثقافية والاجتماعية. وقالت: يعكس برنامجنا لهذا الربيع اهتمامنا بدعم الممارسات الفنية القائمة على الأبحاث التي تُمكن الجمهور، وتفتح أمامه آفاقاً واسعة لاستكشاف طرق بديلة للتفكير في العديد من القضايا الثقافية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن البرنامج يتيح للفنانين أيضاً تقديم وجهات نظرهم المختلفة، ويساهم في مد جسور ثقافية مع مناطق جغرافية إقليمية بهدف فتح حوارات جديدة معها، مؤكدة أن ما تقدمه «ذا تري سكول» من مساحات واسعة للنقاش، يمثل تحقيقاً لالتزامات «السركال للفنون» واهتمامها بإيجاد بيئة تعليمية بديلة، تمتاز بالتفاعل والنقاش. وقالت: تمثل «ذا تري سكول» دعوة مفتوحة إلى شرائح المجتمع للانضمام والتعلم من بعضهما، مؤكدة بأن لجان الفن العام في المؤسسة تعمل على دفع الممارسات الفنية نحو اتجاهات جديدة وطموحة.

وكانت عروض سلسلة الأعمال الفنية، قد بدأت في «السركال أفنيو» في سبتمبر 2022، حيث أطلقت مع العمل الفني Meadow، الذي يعد الأول من نوعه للفنان فهد بركي، وكذلك Zenith، ويعتبر أكبر عمل ينجزه الفنان علاء ابتكار ويقدمه في الفضاء العام. وشهد المكان في نوفمبر 2022 إضافة ممر Sahand Hesamiyan، وهو عبارة عن مظلة نجمية تبرز التفاعل بين العمارة والرياح والضوء الطبيعي، في حين رأت سلسلة Sentinels I-IV لتيمو ناصري النور في يناير 2023.

وتقام سلسلة الأعمال الفنية الخاصة بـ «مؤسسة السركال للفنون» في 2022 – 2023، تحت رعاية ندى رضا، وتم إنتاجها بالتعاون مع صالات «غراي نويز»، «الخط الثالث»، «لوري شيبي»، و«كربون 12»، الموزعة في «السركال أفنيو».