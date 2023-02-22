17 دولة تشارك في البرلمان العربي للطفل

الشارقة (الاتحاد)

بدأت الوفود العربية من المشاركين في أعمال الجلسة الافتتاحية والأولى، ضمن الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل، بالوصول إلى الشارقة تباعاً لحضور وقائع افتتاح جلستهم البرلمانية.

وتشارك 17 دولة عربية بوفود من أطفالها، علاوة على مشاركة وفد من الجامعة العربية.

وأبدى سعادة أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، بأن البرلمان أعد جاهزية استثنائية لاستقبال الوفود من أطفال الوطن العربي في دورتهم الجديدة بعد تكامل جهوده مع شركائه من المؤسسات والجهات المعنية، وتشكيل فرق من كوادر وطنية متخصصة للقيام بمهام المراسم والضيافة والعلاقات العامة.

وأوضح أن اجتماعات عدة تواصلت طوال الفترة الماضية من أجل سلاسة إجراءات مشاركة الأطفال في أعمال دورتهم البرلمانية التي ستتواصل على مدى عامين، مع تنظيم برنامج حافل لتعزيز تمكن الأطفال من ممارسة دورتهم خلال عضويتهم في البرلمان، فضلاً عن زياراتهم لأهم المواقع التعليمية في الشارقة.

وأشار الباروت إلى أنه باكتمال وصول الأطفال في مقر إقامتهم بالشارقة، سيتم تنظيم ورشة تعريفية بالبرامج المصاحبة، وإطلاعهم على مشاركتهم في دبلوم العمل البرلماني الذي سيتم إطلاقه بجامعة الشارقة، وكذلك أعمال الجلسة الافتتاحية والأولى، والتي ستنعقد يوم السبت 25 فبراير في مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.