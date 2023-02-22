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ماذا سيحدث لك إن توقفت عن القهوة فجأة ؟!

ماذا سيحدث لك إن توقفت عن القهوة فجأة ؟!
22 فبراير 2023 07:52

 يعتبر شرب القهوة عادة يومية عند الملايين من البشر، ولكن إذا اتخذت قراراً بالتوقف عن تناول مشروبك المفضل، فستحدث بعض الآثار الإيجابية وبعض الآثار السلبية لكنها ستكون مؤقتة.

ووفق موقع «inside»، هذه ستكون أبرز التغيرات التي تطرأ على جسمك سواء صحياً أو نفسياً، فقدان الوزن، حيث تظهر الأبحاث أن الاستهلاك اليومي للكافيين في القهوة أو الشاي أو المشروبات الغازية يزيد من مستويات السكر اليومية للمشاركين بنسبة 10% تقريباً، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.

ويؤدي الاستغناء عن مشروب الكافيين المليء بالسكر تماماً إلى خفض مئات السعرات الحرارية من نظامك الغذائي في يوم واحد.

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وسيصبح نومك أفضل بمجرد أن تبدأ في العيش بأسلوب حياة خالٍ من الكافيين.

وعندما تتوقف عن شرب القهوة، فإنك ستصاب بالصداع لأنك تحرم جسمك من الأدرينالين والدوبامين، وهي هرمونات تعمل كمحفزات طبيعية وتبقيك مستيقظاً، بدلاً من ذلك، يندفع تدفق الأدينوزين - وهو هرمون مسؤول عن الراحة والتعب - إلى رأسك، مما يتسبب في حدوث تغيير في كيمياء الدماغ ينتج عنه صداع.

 

المصدر: وكالات
الشاي
الكافيين
القهوة
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