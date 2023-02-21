روسيا: كبسولة بديلة لإعادة «الرواد العالقين» في الفضاء

قالت وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس»، أمس، إن رواد الفضاء الثلاثة العالقين في محطة الفضاء الدولية بسبب تسرب للضغط في الكبسولة التي كانت ستعيدهم للأرض العام الماضي، سيتمكنون من العودة على متن كبسولة بديلة من طراز «سويوز إم.إس-23» في سبتمبر، ونقلت وكالة تاس الروسية عن «روسكوزموس» قولها «كان من المقرر في البداية أن يهبط سيرجي بروكوبييف ودميتري بيتلين وفرانشيسكو روبيو على متن (سويوز إم.إس-22) في 28 مارس 2023، ومن المقرر الآن أن يتحقق ذلك بواسطة (سويوز إم.إس-23) في سبتمبر 2023»، وتعتقد (روسكوزموس) وإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أن التسرب وقع بسبب ارتطام صخرة كونية صغيرة بالكبسولة بسرعة شديدة.