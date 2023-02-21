إسقاط تهمة «الظروف المشددة» ضد بالدوين

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أسقط المدعون العامون المسؤولون عن التحقيق في قضية مقتل مسؤولة في فيلم «راست» عام 2021 بطلقة عرضية من مسدس كان يستخدمه أليك بالدوين، تهمة «الظروف المشددة» المرتبطة باستخدام السلاح التي كانت موجهة إلى الممثل الأميركي، ووجه القضاء الجزائي في ولاية نيو مكسيكو إلى بالدوين تهمة القتل غير العمد في القضية، وقد تصل عقوبتها إلى السَجن 18 شهراً، وكذلك حال المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد، وتعتبر وكلاء الدفاع عنه أن تهمة «الظروف المشددة» لم تكن مذكورة في قانون نيو مكسيكو وقت تسجيل الحادثة، وينبغي تالياً إسقاطها.