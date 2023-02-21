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بالدموع.. اليابان تعيد باندا عملاقة إلى الصين

بالدموع.. اليابان تعيد باندا عملاقة إلى الصين
22 فبراير 2023 01:43

طوكيو (رويترز)

بدأت أمس رحلة عودة باندا عملاقة إلى موطنها الأصلي في الصين، بعد أن ترعرعت في حديقة حيوان بالعاصمة اليابانية طوكيو، وحظيت الباندا شيانغ شيانغ بشعبية كبيرة في حديقة حيوان أوينو في طوكيو منذ مولدها هناك قبل قرابة ستة أعوام.

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وقدم نحو 60 ألف شخص طلبات للحديقة لحجز مكان من أصل 2600 كي يتسنى لهم رؤية شيانغ شيانغ يوم الأحد الذي كان آخر يوم يُتاح للزوار مشاهدتها فيه، وأجهشت بضع نساء بالبكاء أثناء مشاهدة الباندا وهي تلتهم الخيزران، واصطف موظفو حديقة الحيوان على الطريق أثناء مغادرتها، وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية لقطات لقفص شيانغ شيانغ في المطار قبل نقله على متن الطائرة، وتجمع حشد في مطار ناريتا في طوكيو لالتقاط الصور والتلويح والهتاف أثناء إقلاع الطائرة التي تقل الباندا.

اليابان
طوكيو
الباندا
الباندا العملاق
الصين
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