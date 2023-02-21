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الذكاء الاصطناعي يعالج الإدمان

الذكاء الاصطناعي يعالج الإدمان
22 فبراير 2023 01:43

سان فرانسيسكو (د ب أ)

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توصلت أبحاث علمية في كلية طب جامعة إيشان في الولايات المتحدة إلى إمكانية استخدام أنظمة حوسبية لإبطال عمل مستقبلات الأفيونيات داخل الجسم والمساعدة على الشفاء من الإدمان، وقام فريق بحثي بتغذية منظومة الذكاء الاصطناعي بمعلومات تتعلق بمستقبلات المواد الأفيونية في المخ، وتركيبات أشهر الأدوية التي تستخدم لعلاج الإدمان، بغرض ابتكار مركبات كيميائية جديدة يمكنها إبطال عمل المستقبلات بواسطة معادلات خوارزمية متطورة. ونجحت المنظومة في التوصل إلى مركبات عدة ذات خواص واعدة لإبطال عمل مستقبلات الأفيونيات، ومن المقرر في نهاية المطاف البدء في تجربتها على حيوانات التجارب للتأكد من فعاليتها وسلامتها.

الذكاء الاصطناعي
الإدمان
مكافحة الإدمان
الوقاية من الإدمان
التعافي من الإدمان
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