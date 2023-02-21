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فرنسا تشهد تراجعاً كبيراً لهطول الأمطار

جفاف بحيرة في فرنسا جراء نقص الأمطار
21 فبراير 2023 22:31

قالت وكالة الأرصاد الوطنية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا لم تشهد هطول أمطار خلال 31 يوماً ماضية.

وهي أطول فترة توقف لهطول الأمطار منذ بدء تسجيل سقوط الأمطار في البلاد عام 1959.

وذكرت وكالة "ميتيو فرانس" للأرصاد الجوية أن جفافا واضحا في التربة حدث نتيجة لفترة انقطاع هطول الأمطار في هذا الوقت من العام، بعدما تسبب الجفاف الصيف الماضي في إضعافها بالفعل.

وتشبه هذه الظروف تلك التي تحدث عادة في منتصف شهر أبريل، وتضرر جنوب البلاد كثيراً بصورة خاصة.

ورغم التوقعات بهطول أمطار، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون شهر فبراير الجاري ضمن شهور فبراير الأكثر جفافاً منذ بدء التسجيل.

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