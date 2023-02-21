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البرلمان العربي للطفل ينطلق في الشارقة.. الخميس

البرلمان العربي للطفل
21 فبراير 2023 22:27

الشارقة (الاتحاد)
باكتمال وصول الوفود العربية المشاركة بأطفالها في انعقاد أعمال البرلمان العربي للطفل بالشارقة، تبدأ الخميس 23 فبراير الجاري، أعمال الجلسة الأولى من الدورة الثالثة، بمشاركة 68 طفلاً وطفلة يمثلون 17 دولة عربية.
وتتواصل أعمال الجلسة على مدى 3 أيام متواصلة، بوصول الأطفال العرب من أعضاء وعضوات البرلمان إلى المدينة الجامعية بالشارقة لتدشين برنامج دبلوم البرلمان العربي للطفل لمهارات العمل البرلماني، وذلك في مقر جامعة الشارقة، ويتبع ذلك زيارة للمكتبة.
ويتضمن البرنامج زيارة المختبرات المركزية في الجامعة، مع زيارة أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، ولقاء مع فريق القمر الصناعي «الشارقة سات».
ومن يوم الجمعة، يخوض الأعضاء والعضوات تجربة في آلية عقد الجلسة، وتمريناً على الانتخاب والتحضير لجلستهم، على أن تعقد الجلستان الافتتاحية والأولى صباح السبت في مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ليجري الأطفال خلالها انتخاب رئيس البرلمان العربي للطفل ونائبيه، وتشكيل اللجان، ثم مناقشة موضوعهم العام.
وأكد أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أن الشارقة تسعد باستقبال الأطفال العرب بضيافة ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة معالي أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وأشار إلى أنه وبوصول وفود الأطفال العرب من 17 دولة، ستبدأ أعمال البرلمان ببرنامج تدريبي يهدف إلى رفع مهارات الأعضاء والعضوات في مجال العمل البرلماني في إطار التعاون مع جامعة الشارقة.
ولقت الباروت إلى أن البرنامج التأهيلي في العمل البرلماني يأتي في سياق تمكين الأعضاء من الأطفال بمختلف المهارات، وتطوير قدراتهم تماشياً مع توجهات البرلمان العربي للطفل في سعيه المتواصل لرفع القدرات البحثية والبرلمانية للأطفال، وتحقيق أهدافه الواردة في نظام الأساسي، ترسيخاً لنجاح التجربة البرلمانية للأطفال.

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