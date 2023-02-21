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الصين تقدم حوافز لزيادة عدد المواليد

مولود جديد في الصين
21 فبراير 2023 19:46

قالت صحيفة "الشعب" اليومية، اليوم الثلاثاء، إن بعض الأقاليم الصينية ستمنح المتزوجين الجدد إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوماً على أمل تشجيع الزواج وتعزيز معدل المواليد المتراجع.

والحد الأدنى لإجازة الزواج مدفوعة الأجر في الصين هو ثلاثة أيام، لكن بعض الأقاليم تمكنت من تحديد الامتيازات الأكثر سخاء الخاصة بها بداية من فبراير الجاري.

ويمنح إقليم قانسو شمال غرب البلاد وإقليم شانشي، 30 يوماً الآن بينما يمنح شنغهاي عشرة أيام، وفقا للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن يانغ هاي يانغ، عميد معهد أبحاث التنمية الاجتماعية في جامعة ساوث ويسترن للعلوم المالية والاقتصادية قوله "تمديد إجازة الزواج هو أحد الطرق الفعالة لزيادة معدل الخصوبة".

وأضاف يانغ أن "تمديد إجازة الزواج يتم بشكل رئيسي في بعض الأقاليم والمدن ذات التنمية الاقتصادية البطيئة نسبيا"، موضحاً أن هناك حاجة ملحة لتعزيز القوى العاملة وتحفيز الاستهلاك.

وأشار يانغ إلى أن هناك حاجة إلى مجموعة من السياسات الداعمة الأخرى، بما في ذلك إعانات الإسكان وإجازة الأبوة المدفوعة.

وتراجع عدد سكان الصين، العام الماضي، لأول مرة منذ ستة عقود، وفقاً للبيانات الرسمية، حيث سجلت البلاد أدنى معدل مواليد على الإطلاق بواقع 6.77 مولود لكل ألف شخص.

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المصدر: وكالات
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