الشاعرة الإماراتية «المزن» تقدم «ما عرفتك» بصوت أصالة
ملصق الأغنية
21 فبراير 2023 19:14
أبوظبي (الاتحاد) ينتظر جمهور الفنانة أصالة نصري الأغنية الجديدة «ما عرفتك»، والتي أنتجتها مؤخراً شركة الخوار للإنتاج الفني في أول تعاون مع الشاعرة الإماراتية «المزن» التي تقدم نفسها بقوة لأول مرة في الساحة الفنية الخليجية من خلال صوت أصالة وألحان الفنان فايز السعيد. وتحمل أغنية «ما عرفتك» في طياتها الكثير من مشاعر الحب والعتب على الحبيب الذي أنكر وجحد العشرة وحاول إخفاء الوجه الحقيقي للحب. ويقول مطلع الأغنية: ما عرفتك يا غرامي ما هو إنت اللي عشقته حتى وجهك والملامح ما هي ذيك الأوليه نظرتك.. قسوة عيونك تحكي شيٍ ما نطقته