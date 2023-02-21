«ياس مول» يتجدد مع 80 مرفقاً ترفيهياً

أبوظبي (الاتحاد) أطلق «ياس مول»، أكبر مجمع تسوق في أبوظبي، مجموعة من الوجهات العالمية الجديدة التي تتنوع بين المقاهي والمطاعم ذات العلامات التجارية العالمية، فضلاً عن وجهات مجتمعية مميزة؛ وذلك بهدف دعم السياحة، وتعزيز الوجهات والخدمات والمرافق الجاذبة، ما يساعد في جعل «ياس مول» أحد المرافق السياحية والتجارية الرائدة في الإمارة. وشهد «ياس مول» منذ بداية العام الجاري افتتاح علامات محلية وعالمية جديدة، حيث يعمل على توفير خيارات مستقبلية تضم أكثر من 80 مرفقاً ترفيهياً، أبرزها مجموعة من المطاعم والمقاهي والمحال التجارية التي تحظى بشهرة وانتشار عالمياً، ما يجعل دولة الإمارات واحدة من الأهداف الأساسية لدى المهتمين بالسياحة والتسوق. ويعتزم «ياس مول» افتتاح وجهات جديدة، بما يتناسب مع مختلف الثقافات وتنوعها، وأبرز مطعم «إيزاكيا» آسيوي وآخر تايلاندية، فضلاً عن افتتاح «هُنا ياس»، الردهة العائلية المناسبة لمساحة العمل المشتركة، والتي تتسع لـ800 شخص. يأتي ذلك ضمن استراتيجية السياحة والتسوق والترفيه في أبوظبي، بجعل الريادة عالمياً عنوان الأنشطة التجارية والسياحية في الإمارة، بما يحقق الطموح الإماراتي القائم على استراتيجية التنوع. ويعمل «ياس مول» على تنفيذ خطة توسعية جديدة، يتم البدء فيها قريباً.