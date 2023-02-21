الأربعاء 22 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«ياس مول» يتجدد مع 80 مرفقاً ترفيهياً

«ياس مول» يتجدد مع 80 مرفقاً ترفيهياً
21 فبراير 2023 19:11

أبوظبي (الاتحاد) 
أطلق «ياس مول»، أكبر مجمع تسوق في أبوظبي، مجموعة من الوجهات العالمية الجديدة التي تتنوع بين المقاهي والمطاعم ذات العلامات التجارية العالمية، فضلاً عن وجهات مجتمعية مميزة؛ وذلك بهدف دعم السياحة، وتعزيز الوجهات والخدمات والمرافق الجاذبة، ما يساعد في جعل «ياس مول» أحد المرافق السياحية والتجارية الرائدة في الإمارة.
وشهد «ياس مول» منذ بداية العام الجاري افتتاح علامات محلية وعالمية جديدة، حيث يعمل على توفير خيارات مستقبلية تضم أكثر من 80 مرفقاً ترفيهياً، أبرزها مجموعة من المطاعم والمقاهي والمحال التجارية التي تحظى بشهرة وانتشار عالمياً، ما يجعل دولة الإمارات واحدة من الأهداف الأساسية لدى المهتمين بالسياحة والتسوق.
ويعتزم «ياس مول» افتتاح وجهات جديدة، بما يتناسب مع مختلف الثقافات وتنوعها، وأبرز مطعم «إيزاكيا» آسيوي وآخر تايلاندية، فضلاً عن افتتاح «هُنا ياس»، الردهة العائلية المناسبة لمساحة العمل المشتركة، والتي تتسع لـ800 شخص.
يأتي ذلك ضمن استراتيجية السياحة والتسوق والترفيه في أبوظبي، بجعل الريادة عالمياً عنوان الأنشطة التجارية والسياحية في الإمارة، بما يحقق الطموح الإماراتي القائم على استراتيجية التنوع.
ويعمل «ياس مول» على تنفيذ خطة توسعية جديدة، يتم البدء فيها قريباً.

أخبار ذات صلة
«ياس مول» يستقطب 80 مرفقاً ترفيهياً جديداً
ياس مول
وجهة سياحية
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير الشؤون الخارجية والهجرة في تونس
الإمارات
عبدالله بن زايد ووزير خارجية أوزبكستان بالإنابة يبحثان هاتفياً علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين
اليوم 15:51
منصور بن زايد : 30 نوفمبر يوم نعبر فيه عن تقديرنا لتضحيات شهداء الوطن الأبرار
الإمارات
منصور بن زايد يستقبل وزير الدفاع الإندونيسي
اليوم 15:48
بالصور.. ساعات من حياة سكان مدينة أوكرانية دمرتها الحرب
عربي ودولي
بالصور.. ساعات من حياة سكان مدينة أوكرانية دمرتها الحرب
اليوم 15:43
«بوذيب» تستقبل آخر خيول مونديال القدرة غداً
الرياضي
«بوذيب» تستقبل آخر خيول مونديال القدرة غداً
اليوم 15:30
فان دايك: لسنا «روبوتات»!
الرياضي
فان دايك: لسنا «روبوتات»!
اليوم 15:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©