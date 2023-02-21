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دراسة تحير العلماء.. «محيط جديد» يتكون في أفريقيا
تعبيرية
21 فبراير 2023 19:12
أظهرت دراسة دولية أن بحراً جديداً يتكون في قارة أفريقيا، وقد يقسم القارة إلى نصفين، وذلك بسبب الصدع الذي يبلغ طوله 56 كم والذي ظهر في الصحاري الإثيوبية.
وتجمع الدراسة البيانات الزلزالية من تكوين الصدع لإثبات أنها مشابهة لتلك التي تحدث في قاع المحيط.
ووفقاً للدراسة فهي نفس الحركة التي كونت البحر الأحمر، ولكن بمعدل أبطأ بكثير، وفق تقرير نشره موقع «سكاي نيوز».
وأكد علماء الجيولوجيا أنه يتم إنشاء «محيط جديد»، حيث يتم تقسيم القارة الأفريقية إلى نصفين.
وكانت هناك صدمة ودهشة واسعة النطاق من احتمالية وإمكانية تكوين محيط جديد في أفريقيا، كما أفادت هيئة البث الكيني التعاونية.
ويعتقد إدوين ديندي، من قسم الجيولوجيا في كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة نيروبي، أنه من الممكن أن يكون هناك محيط يتشكل بالفعل على طول الذراع الشرقية للوادي المتصدع الأفريقي.
ويوضح ديندي أن الصفائح التكتونية في حالة تدفق مستمر، حيث يتحول بعضها ضد بعضها البعض على طول مناطق الصدع، والبعض الآخر يسقط تحت بعضها البعض، والبعض الآخر يصطدم ببعضه البعض.
وأدت هذه الحركة إلى تشكيل القارات التي نعرفها اليوم، بما في ذلك أفريقيا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا.
الوادي المتصدع الجديد
وشهدت الحركة المستمرة داخل القشرة القارية تكوين الوادي المتصدع في شرق أفريقيا، والذي يستمر في الاتساع، ويصبح أكثر نشاطاً.
في حين أن تشكيل محيط جديد في أفريقيا أمر مرجح، يحذر ديندي من أن الأمر سيستغرق ملايين السنين.
وانخفضت السماكة حول الوادي المتصدع بالفعل من 40 كيلومتراً إلى 35 كيلومتراً على مدار الثلاثين مليون سنة الماضية، لذلك سيستغرق الأمر سنوات عديدة أخرى للتخلص من 5 كيلومترات أخرى.
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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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