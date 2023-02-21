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عصير سحري يحارب الشيخوخة

عصير سحري يحارب الشيخوخة
21 فبراير 2023 14:43

قال الطبيب مارك هايمان، الذي يبلغ من العمر 63 عاماً، إن روتينه الصباحي الذي يتضمن عصيرا مليئا بالبروتين، جعل عمره البيولوجي 43 عاماً، وفقاً لموقع سكاي نيوز.

وأضاف هايمان في حديث لموقع "إنسايدر": بعد تمارين القوة لمدة 30 دقيقة يومياً، احضر العصير الذي يحمل عناصراً تؤخر الشيخوخة.

وأكمل: إنه مليئاً بالمغذيات النباتية، والدهون الصحية، والبروتينات، مما يساعد على بناء العضلات والحفاظ عليها، فكلما تقدمت في العمر، تحتاج كتلتك العضلية لمزيد من الاهتمام".

إليكم مكونات العصير الذي يواظب هايمان على شربه يومياً:

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    التوت البري.
    الكولاجين.
    زبدة اللوز أو المكسرات.
    بذور الشيا.
    الكوسا.
    زيت جوز الهند.
    حليب غير محلى.

وقال هايمان: "تعد البذور وزبدة اللوز وزيت جوز الهند مصدراً رائعا للدهون الصحية لإبقائك نشيطا، والكولاجين له خصائص ممتازة تفيد الأمعاء ومقاومة للشيخوخة، وأنا أحاول استخدام الخضار مثل الكوسا المجمدة أو القرنبيط لإضافة بعض الدسم إلى العصير الخاص بي، بدلا من الاعتماد على الموز الغني بالسكر".

وأضاف: استخدم الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة نظرا لفوائدها الكبيرة، هذا النوع من العصائر سوف يجعلك تشعر بشعور رائع طوال الصباح".

المصدر: وكالات
العصائر
التوت البري
الشيخوخة
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