«أبوظبي للثقافة والفنون» تعلن عن الفائز بـ «التصميم المستدام»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن فوز الطالبة ميثاء الحمّادي بجائزة التصميم المستدام من توتال للطاقات 2022، والتي تحتفي بإبداعات الشباب الوطنية المميزة في دولة الإمارات في مجالات التصميم المستدام والهندسة المعمارية.ويُقدم مشروع الحمّادي، الذي يحمل عنوان «السياحة الصناعية الزراعية»، تصوراً لوجهة مستدامة بين شركة الاتحاد للقطارات، والبيئات الزراعية في الإمارات، بحيث يدمج بين مجالات الزراعة والسياحة ومعالجة التربة وتغذية المياه الجوفية، والاستفادة من مخلفات قطاع التمور في الدولة.

وقالت هدى إبراهيم الخميس كانو، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: في عام الاستدامة، نضاعف جهودنا من أجل ترسيخها خياراً وطنياً يسهم في النهضة والتنمية ويحفّز الصناعات الثقافية والحراك الإبداعي، عبر التعليم والتدريب والتطوير والإلهام.

وتابعت: يسرنا أن نحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لشراكتنا مع توتال للطاقات، مؤكدين التزامنا معاً بتمكين الشباب وتكريم المبدعين منهم، من خلال جوائزنا، وبرامجنا المهنية وبعثاتنا التعليمية«، مضيفةً: أهنئ ميثاء الحمادي لفوزها بجائزة التصميم المستدام عن عملها «السياحة الصناعية الزراعية» شاهدةً على الإمكانيات التي يمتلكها شبابنا ومدى إسهامهم في بناء المستقبل الأفضل لدولتنا، وآملُ أن تلهم الجائزة جيلًا جديداً من مبدعي الإمارات للإسهام في تحقيق الاستدامة بحلول ابتكارية تضمن الاستقرار والتقدم لعالمنا بأسره».

ويستضيف فندق قصر الإمارات حفل توزيع الجوائز في 1 مارس المقبل، بحضور كانو إلى جانب ممثلين عن توتال للطاقات وكبار المسؤولين والشركاء الثقافيين، حيث يتم تكريم ميثاء الحمّادي ومشروعها الفائز ومنحها الجائزة.

تكرم جائزة التصميم المستدام من توتال للطاقات الشباب الإماراتيين في مجالي التصميم المستدام والهندسة العمارية، وتهدف إلى رعاية أصحاب المواهب الإبداعية والواعدة، وذلك من خلال توفير منصة داعمة للمصممين والمهندسين المعماريين الناشئين في أنحاء الدولة.

وقال إلياس قسيس، رئيس الشركة: إن تعزيز الحراك الثقافي والحفاظ على إرث وتراث البلاد، هما من أهم الأهداف الأساسية لمؤسسة توتال للطاقات. نسعى دوماً للاستثمار في الطاقات الشبابية الإبداعية، ونؤكد مساعدة الشباب على الانخراط في القطاع الثقافي الإماراتي، وذلك بالتعاون المستمر والشراكة الطويلة الأمد مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

وتابع: نعتبر هذه الجائزة نقطة انطلاق للمهندسين المعماريين والمصممين في الإمارات مع منظور الاستدامة، وهي فرصة للشباب الإماراتي للإبداع والتطوير وإرساء الأسس لبناء مستقبله المستدام.

وتركز مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون على دعم الإنجازات في المجالات الثقافية والفنية وتحقيق التنمية الثقافية المستدامة، وذلك من خلال احتضان المبدعين وإطلاق مجموعة كبيرة من المبادرات والبرامج المجتمعية لاستقطاب مختلف شرائح الجمهور، وصقل المواهب الإبداعية داخل الدولة وخارجها بالتعاون مع أهم المؤسسات الثقافية المحلية والعالمية.