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تسريبات تكشف مزايا "غير مسبوقة" في هاتف آيفون

تسريبات تكشف مزايا "غير مسبوقة" في هاتف آيفون
21 فبراير 2023 09:36

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن تغييرات مهمة في جهاز شركة "أبل" القادم "آيفون 15"، والذي يتوقع الكشف عنه في الخريف القادم.
 
ووفق التسريبات التي نشرها موقع 9to5Mac التقني، فإن "آيفون 15" سيأتي بهيكل أنحف من النماذج السابق، وبحواف منحنية أكثر، كما سيتم استبدال الأزرار الجانبية ذات النتوء بأخرى تعمل باللمس.

وسيحتوي الهاتف الجديد على منفذ "يو إس بي – سي" بدلا من Lightning، وفقما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسيكون الإصدار "15 برو"، أول "آيفون" يأتي بدون أزرار نهائيا، حيث سيتم حذف تلك المستخدمة لإيقاف تشغيل الهاتف والتحكم بالصوت والتقاط صور للشاشة وتفعيل "سيري".

وبدلا من الأزرار المادية التي تتحرك، ستكون هناك أزرار لمسية، توفر إحساسا باللمس مثل الاهتزازات عندما يضغط المستخدمون بأصابعهم.

ما أبرز التحديثات الأخرى؟

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سيحتوي "آيفون 15 برو"، على زجاج منحني قليلا حول الحواف، مما يوجد انتقالا أكثر سلاسة إلى الإطار.


نتوء الكاميرا في الخلف سيصبح أكثر سمكا من ذي قبل بسبب ترقية شركة "أبل" لنظام التصوير بأجهزة استشعار أو عدسات جديدة.

إطار أرق - الحد الفاصل بين الشاشة والإطار - من أجل تكبير شاشة 6.1 بوصة (بنفس حجم آيفون 14 برو العام الماضي).

سيتم الاحتفاظ بالشق الموجود في الجزء العلوي من الشاشة الذي يخفي الكاميرا الأمامية.

المصدر: وكالات
آبل
الهواتف الذكية
آيفون
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