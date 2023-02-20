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6 تقنيات حديثة تسهّل المهام

6 تقنيات حديثة تسهّل المهام
21 فبراير 2023 02:10

ترجمة: عزة يوسف

يبذل العلماء جهوداً حثيثة للبحث عن أدوات تساعد في إنجاز المهام وتوفر الوقت وتزيد الإنتاجية. وقدم موقع Artificial corner الأميركي بعض الاستخدامات الجديدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي لجعل الحياة أسهل.

تومي
برنامج إنشاء عروض تقديمية بواسطة الذكاء الاصطناعي يختلف عن برنامج باور بوينت. كل ما عليك فعله مع تومي كتابة اسم موضوعك وسيقوم بإنشاء عرض متكامل يشمل الصور الموضحة والنصوص المتكاملة.

كويلبولت
تساعد هذه الأداة في إعادة الصياغة والتدقيق اللغوي والتلخيص، فبمجرد كتابة ما تريد واختيار ما تود فعله مثل إعادة الصياغة، يظهر لك العديد من الكلمات المرادفة للمعنى الذي كتبته.

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ديسكريبت
تستطيع تعديل تسجيلات الفيديو أو الصوت خلال فترة وجيزة للحصول على جودة مثل جودة الاستوديو بكبسة زر. وتُعتبر خاصية «أوفر ديب» الموجودة فيه من أفضل الخصائص التي تمكنك من صنع نسخة واقعية من صوتك لتقوم بعدها بتسجيل كلمات جديدة عن طريق كتابتها فقط.

بي هيومان
يمكنك عمل فيديوهات مخصصة بأسماء عملائك عن طريق تسجيل فيديو قصير وإدراج قائمة بأسمائهم، وسيقوم بي هيومان باستنساخ الفيديو لصنع آلاف الفيديوهات المخصصة لكل عميل على حده.

تنظيف الصور
يُعنى بإزالة الأجزاء غير المرغوب فيها من الصور بطريقة أسهل وأكثر طبيعية من استخدام الفوتوشوب.

نوشن
يمكنه إنشاء نص لمدونتك أو رسائل البريد الإلكتروني أو منشور لوسائل التواصل الاجتماعي في ثوانٍ قليلة بمجرد تدوين فكرة أو ملاحظة، ويمكنه أيضاً تلخيص النص وتدقيقه وترجمته إلى لغات عدة.

الذكاء الاصطناعي
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