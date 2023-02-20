جائزة نقابة المخرجين لـ«كوان» و«شينرت»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

حصل مخرجا فيلم «إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس» دانيال كوان ودانيال شينرت على الجائزة التي يمنحها زملاؤهما المخرجون في هوليوود لأفضل فيلم، متقدمَين على منافسين أكثر شهرة منهما قبل أسابيع من حفلة توزيع جوائز الأوسكار الشهر المقبل، وقال كوان الذي بدا مفاجأً: «شكراً للجميع من أعماق قلبي، لقد كان عاماً رائعاً لفيلمنا الصغير الذي لا يزال يشق طريقه»، ويتناول الفيلم قصة مالكة مغسلة أنهكتها متاعبها الإدارية، تنغمس فجأة في أكوان متوازية، وحقق الفيلم نجاحاً واسعاً العام الفائت، إذ حصد نحو 100 مليون دولار، وحصل على 11 ترشيحاً لجوائز الأوسكار.