الثلاثاء 21 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

جائزة نقابة المخرجين لـ«كوان» و«شينرت»

جائزة نقابة المخرجين لـ«كوان» و«شينرت»
21 فبراير 2023 02:10

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«آنت-مان» يتصدر شباك التذاكر
بعد الحبسة الكلامية.. إصابة الممثل بروس ويليس بـ"مرض نادر"

حصل مخرجا فيلم «إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس» دانيال كوان ودانيال شينرت على الجائزة التي يمنحها زملاؤهما المخرجون في هوليوود لأفضل فيلم، متقدمَين على منافسين أكثر شهرة منهما قبل أسابيع من حفلة توزيع جوائز الأوسكار الشهر المقبل، وقال كوان الذي بدا مفاجأً: «شكراً للجميع من أعماق قلبي، لقد كان عاماً رائعاً لفيلمنا الصغير الذي لا يزال يشق طريقه»، ويتناول الفيلم قصة مالكة مغسلة أنهكتها متاعبها الإدارية، تنغمس فجأة في أكوان متوازية، وحقق الفيلم نجاحاً واسعاً العام الفائت، إذ حصد نحو 100 مليون دولار، وحصل على 11 ترشيحاً لجوائز الأوسكار.

هوليوود
السينما
السينما الأميركية
الأوسكار
جوائز الأوسكار
آخر الأخبار
أشخاص بعد وقوع زلزال في أنطاكيا في مقاطعة هاتاي بتركيا مساء أمس
عربي ودولي
قتلى وإصابة 200 في زلزال جديد على الحدود التركية السورية
اليوم 07:25
بتوجيهات محمد بن راشد.. 37 طناً من المواد الإغاثية لسوريا
الإمارات
بتوجيهات محمد بن راشد.. 37 طناً من المواد الإغاثية لسوريا
اليوم 02:24
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية
الإمارات
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية
اليوم 02:24
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي
الإمارات
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي
اليوم 02:24
حامد بن زايد يتفقد إحدى القطع المشاركة خلال جولته في المعرض (تصوير: عبدالله النيادي وراشد المنصوري)
الإمارات
حامد بن زايد: «نافدكس» منصة عالمية متخصصة للشركات الوطنية والدولية
اليوم 02:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©