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فيسبوك وإنستجرام بـ«اشتراكات مدفوعة»

مارك زاكربرغ
21 فبراير 2023 02:10

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

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تتجه شبكة فيسبوك «المجانية» التي كان من المُفترض أن «تظل كذلك دائماً»، إلى طرح اشتراك مدفوع، وكذلك ستفعل شقيقتها إنستجرام، وأعلن رئيس مجموعة ميتا المالكة لخدمات فيسبوك وإنستجرام وواتساب مارك زاكربرغ، عن إطلاق « Meta Verified»، وهو اشتراك يبدأ من 12 دولاراً شهرياً لمصادقة المستخدم حسابه على المنصتين، وأوضح زاكربرغ في منشور عبر حسابيه على إنستجرام وفيسبوك، أن الهدف من هذه الخطوة «تحسين الصدقية والأمان» على الشبكتين، وستخضع صيغة «ميتا فيريفايد» للاختبار أولاً في أستراليا ونيوزيلندا اعتباراً من هذا الأسبوع، قبل طرحها في الولايات المتحدة ودول أخرى.

فيسبوك
إنستجرام
مارك زوكربرج
ميتا
شركة ميتا
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