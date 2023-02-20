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«كابتن هارلوك» يفقد ماتسوموتو

«كابتن هارلوك» يفقد ماتسوموتو
21 فبراير 2023 02:10

طوكيو (أ ف ب)

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توفي عن 85 عاماً فنان الشرائط المصوّرة اليابانية (المانغا) ومبتكر سلسلة «كابتن هارلوك» ليجي ماتسوموتو نتيجة قصور في القلب، واشتهر ماتسوموتو خلال مسيرته المهنية التي امتدت لعقود عدة، بأعمال كثيرة أبرزها كتاب «سبايس باتل شيب ياماتو» و«غالكسي اكسبرس 999»، إلا أنّ أهم إنجازاته سلسلة كتب «كابتن هارلوك» التي تتناول مغامرات قرصان فضائي في وجهه ندبة ويرتدي عباءة سوداء طويلة. وحظي بفضل هذا العمل بشهرة عالمية، وصدرت هذه القصص في اليابان بين عامي 1977 و1979 ثم نُقلت إلى الشاشة مع تحويلها إلى رسوم متحركة، لتحقق بذلك نجاحاً عالمياً.

اليابان
الرسوم المتحركة
المانغا
فن المانغا
المانغا اليابانية
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