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«آنت-مان» يتصدر شباك التذاكر

«آنت-مان» يتصدر شباك التذاكر
21 فبراير 2023 02:10

لوس أنجلوس (أ ف ب)

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حقق فيلم «آنت-مان أند ذي واسب: كوانتومانيا» من إنتاج «ديزني» بداية قوية على شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا، إذ بلغت إيراداته في عطلة الأسبوع الأولى بعد بدء عروضه 118 مليون دولار، وفاقت مداخيل الجزء الثالث من سلسلة البطل الخارق «آنت-مان» التوقعات، ومن المفترض أن يكون هذا الإنتاج من استديوهات «مارفل» واحداً من الأعلى دخلاً على الإطلاق في الولايات المتحدة، وبقي «أفاتار: ذي واي أوف ووتر» في المركز الثاني محققاً 7.5 مليون دولار، ليصبح إجمالي إيرادات الفيلم حول العالم2.24  مليار دولار.

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