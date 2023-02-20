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معرض لعائلة فان جوخ في أمستردام

معرض لعائلة فان جوخ في أمستردام
21 فبراير 2023 02:10

أمستردام (د ب أ)

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يطلق متحف فان جوخ في أمستردام، معرضاً يروي قصة عائلة فنسنت فان جوخ (الذي ولد في عام 1853 وتوفي في عام 1890)، للاحتفال بمرور خمسين عاماً على إنشائه، ويرغب القائمون على المتحف في إظهار دور عائلة فان جوخ في هذا العمل، باستخدام اللوحات وأغراض شخصية أخرى تُعرض لأول مرة، ويشار إلى أن المتحف الذي يحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسه من خلال ثلاثة معارض، يضم أكبر مجموعة من الأعمال الخاصة بالرسام الشهير، تتضمن نحو 200 لوحة و500 رسم و30 مطبوعة ونحو 800 رسالة، وتُعتبر لوحة «زهرة اللوز» التي رسمها فينسنت بمناسبة ولادة ابن أخيه، هي القطعة الرئيسية.

هولندا
أمستردام
فان جوخ
فنسنت فان جوخ
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