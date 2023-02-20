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«الأخ الأكبر».. برنامج اجتماعي لتمكين الأيتام

«الأخ الأكبر».. برنامج اجتماعي لتمكين الأيتام
20 فبراير 2023 18:24

شارك 5 أبناء من مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي الأكبر سناً باصطحاب 20 يتيماً أصغر سناً في زيارة إلى حديقة حيوان كابر للحياة البرية في أم القيوين، ضمن برنامج الأخ الأكبر الذي تقدمه المؤسسة لدعم الأيتام نفسياً والتخفيف من التأثيرات السلبية الناتجة عن صدمة فقدان الأب.ويُعتبر «الأخ الأكبر» أحد برامج «تخطي» الذي يتمثل في جلسات دورية ذات طابع خاص تساعد اليتيم لوقايته من آثار الفقدان لاحقاً، فيما يتعلق بصدمة وفاة الأب، وتدريبه على تطوير ذاته والتوافق مع متطلبات الحياة الجديدة.
وصرحت مريم مال الله رئيس قسم الخدمة النفسية بالمؤسسة: يُتيح برنامج «الأخ الأكبر» الفرصة للتواصل مع الأيتام بطريقة مبتكرة من خلال أحد أبناء المؤسسة الأكبر سناً ليقوم مقام الأب المتوفى، من خلال زيارات خارجية تتيح الفرصة للأبناء للحديث، ولاحتوائهم بطريقة غير مباشرة، ما يحقق الوقاية ورفع المناعة النفسية لديهم من التأثيرات النفسية والاجتماعية الناتجة عن فقدان الأب. ويعتمد البرنامج على استخدام أسلوب التثقيف النفسي، وحماية نفسية اليتيم من الاضطرابات، ورفع الثقة بالنفس، كما يساعد على بناء الشخصية المرنة القابلة لاحتواء المواقف الجديدة وإدارة الأزمات، للخروج بأقل الخسائر الممكنة على نفسية الطفل. ويتم استخدام العديد من الاستراتيجيات الداعمة، والأساليب الإجرائية المناسبة، والاختبارات الشخصية، والممارسات المتنوعة كأساليب تطوير وتقدير الذات والنمذجة السلوكية لبناء الثقة بالنفس وتحقيق أفضل تكيف مع الحياة والمحيطين من خلال أنشطة مدروسة.
وتسعى المؤسسة لتمكين الأيتام وتوفير أجواء مواتية لنشأة طبيعية وربطهم بمجتمعهم عبر حزم متنوعة من البرامج المستهدفة في مختلف نواحي الحياة، والتي يتم تعزيزها ببرامج التمكين النفسي كأحد أبرز مجالات الرعاية التي تخدم احتياجات الأيتام، وتعزز من صحتهم النفسية من خلال أنشطة وبرامج مستهدفة ليكونوا أكثر إيجابية وقوة وإقبالاً على الحياة.

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