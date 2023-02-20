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إطلاق إذاعة «صوت الهمم من دبي»

إطلاق إذاعة «صوت الهمم من دبي»
20 فبراير 2023 12:48

أبوظبي (الاتحاد)
استكمالاً لما بدأته «الياسري للإنتاج الفني» بمشروع تأسيس قناة تلفزيونية وقناة إذاعية ومعهد تدريب إعلامي وفني لأصحاب الهمم، أعلن المنتج والمخرج صلاح الياسري رئيس مجلس الإدارة عن عمله المكثف مع فريق عمله المحترف، والذي وثق به اسم وعنوان لرؤية القناة، مؤكداً أن الإذاعة ستنطلق من خلال اسم «إذاعة صوت الهمم من دبي»، عبر الإنترنت، وستحمل شعار: «كلماتك ولغتك وحديثك هو جواز سفر مرورك الأول إلى قلوب الآخرين، تكلم فأنا أحتاج سماع صوتك حتى أراك».

وأوضح الياسري الذي يتخذ من مدينة دبي للإعلام مقراً لشركته، أن الفريق أنهى تحضيرات الانطلاقة الفعلية للقناة الإذاعية والتلفزيونية ومعهد التدريب، ضمن جهود ومشاركة مجموعة من أصحاب الهمم، والذين كان لهم دور كبير في هذا المشروع الذي يخصهم، والذي سيعود عليهم باكتساب الخبرة والممارسة في إدارة البرامج والقنوات بشكل عام، ما يسهم في إبراز إمكاناتهم الهائلة وطرحها أمام الجمهور بكل ثقة.

وأضاف الياسري أنه ستجري في وقت لاحق اتصالات مكثفة مع المراكز والمدارس المتخصصة في رعاية أصحاب الهمم، وعدد من الجهات الرسمية المتخصصة.

وقال:«رؤيتنا للوصول إلى أفضل ما يمكن تقديمه في عالم التلفزة والإذاعة، حيث وضعنا خطة لاستقطاب المؤهلين من أصحاب الهمم لهذا النوع من العمل والدراسة والتدريب والتأهيل. الحمد لله نحن متفائلون في إمكانيات أصحاب الهمم بعدما اطلعنا على أعمالهم وجهودهم أثناء العملية التعليمية في مراكزهم ومدارسهم والجامعات، حيث إن دمجهم في شتّى مناحي الحياة، ومنحهم الحق والإمكانية في العيش المستقل على قدم المساواة مع الآخرين».

وكشف صلاح الياسري أن القنوات التلفزيونية والإذاعية سيتم بثها من خلال الإنترنت في البداية، وستظهر برامج ترفيهية واجتماعية ودرامية أو كرتونية متنوعة بشكل حديث ومتطور يتماشى مع الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، وهناك خطة وضعت للبدء بعملية البث يوم 18 أبريل 2024، وهو التاريخ الذي أعلن فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، إطلاق مسمى «أصحاب الهمم».

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