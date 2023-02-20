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كيف يصطادك اللصوص عبر الـ"بلوتوث"؟

كيف يصطادك اللصوص عبر الـ"بلوتوث"؟
20 فبراير 2023 09:18

حذر تقرير لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية من ترك الـ"بلوتوث" الخاص بهاتفك الذكي مفتوحا طوال الوقت، مشيرا إلى مخاطر يمكن أن تتعرض لها.

والـ"بلوتوث" تقنية لاسلكية قصيرة المدى، تسمح لأجهزة مختلفة بالتواصل مع بعضها البعض، وتجدها في الهواتف والسيارات ومكبرات الصوت وأجهزة التلفزيون وسماعات الرأس ولوحات المفاتيح والطابعات وغيرها.

ويعمل الـ"بلوتوث" بشكل مشابه لشبكات "واي فاي" والشبكات الخلوية، لكنه يؤدي مهمات أبسط في نطاقات أصغر، ولا يحتاج إلى إشارة خلوية أو اتصال بالإنترنت.

لكن كيف يمكن أن تتعرض لمخاطر عبر الـ"بلوتوث"؟

هناك عدة طرق يمكن أن يستغلها القراصنة لتهديدك عبر الـ"بلوتوث"، في حال كانوا في موقع قريب منك، ومنها:

• إرسال رسائل غير مرغوب فيها وروابط تقودك إلى محتوى أو برامج ضارة بغرض الاحتيال.

• الاتصال بهاتفك وتثبيت برامج ضارة عليه، وبعد ذلك سيكون بإمكان المتسللين الاستماع إلى محادثاتك وقراءة رسائلك والوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك.

• يمكن أن تكون المخاطر أكبر من ذلك في حال حصل المهاجمون على معلومات من هاتفك، مثل سجلات المكالمات أو الصور أو كلمات المرور أو البيانات البنكية، وقد يستخدمونها لارتكاب جرائم وإلصاقها بك.

وهذه نصائح من خبراء في أمن المعلومات للحماية من قراصنة الـ"بلوتوث":

• إيقاف تشغيله في حال عدم الاستخدام، علما أن ذلك يزيد أيضا من عمر بطارية الهاتف.

• إلغاء اتصال هاتفك عبر الـ"بلوتوث" بالأجهزة التي لم تعد تستخدمها أو تلك التي تفقدها أو تبيعها.

• عدم إرسال معلومات حساسة عبر الـ"بلوتوث" خاصة في الأماكن العامة، حيث يمكن للآخرين اعتراضها بسهولة.

• عدم قبول أي ملفات أو رسائل من طرف غير معروف عبر الـ"بلوتوث".

• عدم توصيل الهاتف بأجهزة لا تعرفها عبر الـ"بلوتوث".

• الإبقاء على هاتفك محدثا.

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المصدر: وكالات
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