العثور على جثة امرأة حيرت باختفائها حتى رئيس وزراء بريطانيا
العثور على جثة امرأة حيرت باختفائها حتى رئيس وزراء بريطانيا
20 فبراير 2023 08:45
بعد بحث مكثف استمر 23 يوما، عثرت شرطة مقاطعة "Lancashire" بشمال غرب انجلترا على جثة، هي بنسبة كبيرة لانجليزية احتل خبرها المحيّر مساحات بارزة في الصحف والنشرات الاخبارية، إلى درجة أن رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، تحدث عنها في جلسات عدة بالبرلمان، مع أن "Nicola Bulley" البالغة 45 عاماً، عادية بكل المقاييس.
الجثة تراءت صدفة أمس الأحد لاثنين من المارة، عايناها عالقة ضمن أعشاب نهر معروف باسم Wyre في المنطقة، وكانت الجثة بعيدة أقل من 1400 متر عن المكان الذي شوهدت فيه آخر مرة صباح 27 يناير الماضي، وفق ما تابعت "العربية.نت" قصتها في وسائل اعلام محلية عدة، فاتصلا بالشرطة التي أرسلت فريق بحث تحت الماء، ممن نزل بعضهم بقوارب الى النهر واستخرج الجثة، ثم أبلغت الشرطة عائلتها بالعثور عليها.
بعدها ظهر تسلسل زمني، منقول أدناه عن مواقع وسائل اعلام بريطانية تخصصت في الأسابيع الثلاثة الماضية بقصة "نيكولا بولي" في قرية "St.Michael on Wyre" المقيمة فيها بالمقاطعة، حيث اختفت وحيث عثروا على جثة يعتقدون أنها جثتها.
كل شيء حدث بأقل من ساعة
8.26 صباح 27 يناير 2023 غادرت نكولا بولي البيت مع ابنتيها البالغتين 6 و9 سنوات، فأوصلتهما الى المدرسة، ثم دخلت بعد 15 دقيقة بدردشة قصيرة مع والد تلميذة أخرى، وبعدها مضت مع كلبها لتقوم بنزهة على طريق محازي لضفة النهر، المار قرب القرية المقيمة فيها، واتجهت الساعة 8.43 نحو بوابة ومقعد في الحقل السفلي بالمنطقة.
في تلك اللحظة رآها مار مع كلبه في المكان، وعرفها الساعة 8.50 تقريبا، حيث تلاعب كلبها مع كلبه لفترة وجيزة قبل أن يفترقا، وبعد 3 دقائق بثت رسالة بريد إلكتروني إلى رئيسها بالعمل، وثانية بعد 6 دقائق الى زملائها الذين شاركت الساعة 9.01 في مكالمة معهم عبر تطبيق "Microsoft Teams" للدردشة الجماعية، ثم رآها شاهد عيان الساعة 9.10 بالمكان، وكان آخر من شاهدها.
عند الساعة 9.20 عاد هاتفها إلى منطقة المقعد قبل انتهاء المكالمة الجماعية بعد 10 دقائق، الا أن الهاتف بقي مسجلا الدخول في المكالمة. وعند الساعة 9.33 صباحا، وجد مار آخر مع كلبه هاتفها على مقعد بجانب النهر، وكلبها يروح ويجيء في المكان، لكنها لم تظهر له، فقد اختفت.
10.50 تم إخبار عائلتها ومدرسة ابنتيها باختفائها، ثم بدأت الشرطة تحقق وتبحث عنها في المكان الذي كانت فيه، وبجواره، الا أنها لم تجد ما يدل عليها، فاستمر البحث بلا انقطاع طوال 23 يوما، انتهت أمس الأحد بالعثور على جثة قد تكون جثتها.
أكثر فرضية تعتقد بها الشرطة
أكثر فرضية تعتقد بها الشرطة المستبعدة أذى لحق بالمختفية من طرف ثالث، هي أنها "سقطت" في النهر لسبب وبطريقة ما " وفقا لما ذكرت الشرطة بمؤتمر صحافي، أضافت فيه قبل أسبوع أن اختفاءها "غير مبرر ويصعب تفسيره" مع تلميحات بأنها ربما انتحرت، علما أن النهر صغير، وجريانه البطيء لا يغري بالانتحار.