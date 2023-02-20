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غيّر عنوان منزلك أو شركتك في خرائط «جوجل»

غيّر عنوان منزلك أو شركتك في خرائط «جوجل»
20 فبراير 2023 07:46

تتيح لك خرائط «جوجل» (google maps) تعيين عنوان منزلك أو شركتك حتى تتمكن من العثور بسرعة على الاتجاهات من منزلك وإليه. لذلك إذا انتقلت حديثًا إلى منزل جديد أو نقلت مقرك شركتك إلى مدينة جديدة؛ يمكنك تحديث هذه البيانات في خرائط «جوجل» للحصول على أفضل تجربة استخدام.

يمكنك تغيير عنوان منزلك أو شركتك في خرائط «جوجل» من خلال تطبيق الهاتف، إذ ستقوم «جوجل» بعد ذلك بمزامنتها عبر جميع أجهزتك.

تغيير عنوان منزلك باستخدام تطبيق خرائط «جوجل» في هاتفك:

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    انتقل إلى تطبيق خرائط «جوجل» في هاتفك.
    اضغط على صورتك أو الأحرف الأولى من اسمك الظاهرة في الزاوية العلوية اليمنى.
    اضغط على خيار «الإعدادات» Settings.
    اضغط على خيار «تعديل عنوان المنزل أو العمل» Edit home or work.
    اضغط على رمز القائمة الذي هو عبارة عن ثلاث نقاط أفقية بجوار عنوانك منزلك الحالي.

من القائمة اختر «تعديل عنوان المنزل» Edit home.


 سيظهر لك شريط بحث به عنوان منزلك القديم، اضغط على علامة (×) الظاهرة بجوار العنوان الظاهر في شريط البحث.
أدخل عنوانك الجديد في شريط البحث، أو بدلاً من ذلك، اضغط على خيار «اختر من الخريطة» Choose on map ثم اسحب الدبوس في الخريطة وضعه على عنوان منزلك الجديد.
تحقق من المعلومات التي تظهر في الشاشة، ثم اضغط على خيار «حفظ» Save.

 

المصدر: وكالات
خرائط جوجل
جوجل
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