الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح ينطلق في الفجيرة.. اليوم

الفجيرة، (وام)

برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تستضيف الفجيرة اليوم الاثنين فعاليات الدورة الـ36 للكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح تحت شعار «نجتمع من أجل الإنسانية والفنون الأدائية»، خلال الفترة من 20 وحتى 24 فبراير الجاري، وذلك بحضور 500 فنان وممارس مسرحي من 75 دولة حول العالم.

خطوة مهمة

وقال سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة: إنّ استضافة الفجيرة للكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح كأول مدينة عربية تستضيف الحدث منذ انطلاقته عام 1948، وكأول تجمع مسرحي ضخم بعد جائحة «كوفيد ـ 19»، يُعتبر خطوة مهمة في دفع مكانة الحركة المسرحية في العالم، وإضافة نوعيّة لمكانة الإمارة ودورها في ترسيخ قطاع الفنون الأدائية وحضوره دولياً.

وأضاف الضنحاني: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تشكّل دعماً كبيراً للعمل في المشاريع الثقافية الكبرى التي تهدف إلى إبراز القيم الإنسانية المشتركة بين دول العالم، وتجمع الخبراء والمتخصصين وصناع القرار لمشاركة الممارسات المسرحية والتجارب التخصصية مجال المسرح والفنون الأدائية.

جلسات حوارية

من جانبه، قال محمد سيف الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح: إن الدورة الـ36 للكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح ستفتتح بقمّة المسرح التي تحمل شعار «الفنون الأدائية: أكثر من مجرد فنان»، وتُعتبر الأولى والأضخم من نوعها في العالم، وتتضمن جلسات حوارية مع أبرز الشخصيات العالمية في مجال المسرح وممثّلي الهيئة الدولية للمسرح لمناقشة قضايا الفنون الأدائية وتحدياتها المعاصرة.

عروض عالمية

تتضمن فعاليات الحدث مشاركة أبرز العروض العالمية التي تقدم نماذج من أفضل الممارسات المسرحية من حول العالم، ومحاضرات تخصصية في مجال المسرح.